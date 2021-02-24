磨石子溜滑梯、鳥巢盪鞦韆 南投首座共融公園暑假啟用
南投縣名間苗圃生態公園裝置藝術和大型遊具工程今天動工，南投縣長林明溱說，縣府將投入2450萬元打造大型磨石子溜滑梯、草坡攀爬區、景觀平台、鳥巢盪鞦韆及各式遊具，將成為南投縣首座無年齡差別休憩公園，縣府也將朝一鄉鎮一樂園，打造更完善親子遊憩空間。
南投縣缺乏大型公園，希望打造親子共融公園，讓孩子能快樂遊玩，是許多家長的心願。林明溱說，假日看到許多小朋友湧入中興新村，兒童樂園人擠人，他深刻感受縣內缺乏大型遊樂設施共融公園迫切需求。名間苗圃生態公園大型遊具工程完工，這個暑假南投鄉親總算不用再等，可體驗廣闊生態美景和大型遊具設施。
名間苗圃公園占地2.5公頃，位在南投縣農產運銷公司旁，就在名間交流道旁，交通方便。前年完成超大愛心大草坪、落羽松環狀步道、生態池、親水區噴泉、唐風造景區及多座小型遊樂設施，縣府再投入2450萬元完成細部設計及大型遊具工程、裝置藝術，工期150日曆天，預計7月17日完工。
林明溱說，大型遊具工程將設置5公尺高、長31公尺的大型磨石子溜滑梯兩座、坡度分別為50度及25度的草坡攀爬區，還有74公尺的無障礙愛心緩坡道，連結5公尺高的景觀平台，周邊並設置鳥巢盪鞦韆及各式遊具，他並要求設置大型遮陽網以提供涼爽的戶外遊戲空間，不用擔心兒童燙傷屁股，而且園區採「無年齡差別」設計，將是中部極具特色的老中青少都能歡樂暢遊的遊憩空間，提供銀髮長輩、年輕夫婦、兒童休閒好所在。
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