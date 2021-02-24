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影／南投久旱不雨水情差 集集攔河堰枯水期加速清淤
集集攔河堰是彰化、雲林的重要河川水源，每天將濁水溪天然流量130萬噸水進行下游灌溉，受到去年氣候異常，降雨極少，水庫蓄存量銳減，中水局在去年7月即預警，隨時監看水情，在今天結束一期農田稻作插秧供灌後，昨天起將減少放流量，進行旱季節水措施。
集集攔河堰主任陳振欽表示，今年度農田水利署彰化、雲林管理處正辦理一期農田稻作插秧供灌，春節後農業用水高峰期，每天約需270萬噸，一半來自濁水溪的天然流量，不足部分請台電霧社、日月潭水庫放水補充，水位因而急速下降。
陳振欽說，經密集與台水公司、台電公司、農政單位及地方政府等供水與用水單位協商討論，所幸今天下游農田完成插秧後，評估用水將趨緩，除請相關用水單位加強節約用水，中水局集集攔河堰一方面正常供水，每天放流降到28秒立方公尺，並滾動檢討相關水源跨區調度及加強灌溉管理等節水措施，另一方面亦利用枯水期加速清淤，期能增加蓄水量及降低砂石對設施的磨損。
集集攔河堰指出，今年度計畫清淤130萬立方公尺，目前利用枯水期，水庫水位較低，已請廠商增加機具加速清淤，並清出一條中央水道，截至今天已進度超前清淤約43萬立方公尺，預計於6月底可清淤120萬立方公尺。
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