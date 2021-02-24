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連21年送愛到十方啟能中心！大業藝能館今年募8萬善款

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
大業藝能館藝術總監黃譓丞（中）、夫婿江聰明（左）將今年「送愛到十方」春聯義賣募得善款8萬2200元捐給十方啟能中心，獲贈感謝狀。記者趙容萱／攝影
大業藝能館藝術總監黃譓丞（中）、夫婿江聰明（左）將今年「送愛到十方」春聯義賣募得善款8萬2200元捐給十方啟能中心，獲贈感謝狀。記者趙容萱／攝影

疫情影響，十方啟能中心募款不易，台中市南屯區大業藝能館持續21年舉辦「送愛到十方」春聯義賣活動，今年配合防疫改上網義賣，獲正中美獅子會、大業藝能館師生、家長等人響應，共募得8萬2200元，今天將善款全數捐給十方啟能中心，由十方啟能中心主任游月菊代表受贈。

游月菊說明，十方啟能中心創立34年，推動智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練，以及0至6歲早期療育，目前共有院生75人，另在太平育賢社會宅十方之愛社區服務站設有小作所及日照服務，招收35名學員，培養慢飛天使有自力更生能力。

游月菊指出，機構全年運作約需4000萬元經費，政府補助三成，另需社會各界募款七成，近年受不景氣加上疫情影響，募款不易，感謝大業藝能館等社會企業和個人捐贈善款。

大業藝能館藝術總監黃譓丞說，在21年前，她和夫婿江聰明因為一名腦性麻痺學生就讀於十方啟能中心，得知十方啟能中心位於大坑，學員為智能障礙、唐氏症、自閉症和發展遲緩等特殊生，靠社會小額捐款挹注維持營運，缺乏經費改善設備，因此持續在每年歲末年終推出春聯義賣，連同材料費捐給十方啟能中心做公益。

黃譓丞指出，往年春聯義賣活動都會邀集藝術家等人現場揮毫，吸引很多畫友、學生家長等人到場賣春聯、年畫，今年受疫情影響，改邀約黑白書學會會長林秀瓊、

朵喵貓餐廳店長江政忠、畫友劉彩虹，以及台中榮總醫師張碧倚等人寫春聯、創作年畫，再PO網義賣。

義賣 春聯 疫情

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