北捷局函送中捷調查報告 中市委員會將審查

台中捷運綠線電聯車完成軸心更新與檢測作業，台北市政府捷運工程局日前函送調查與改善報告給中市府，中市府捷運故障審查委員會明天將進行審查，待委員會認可才會重啟試營運。

台中捷運綠線列車試營運期間，於去年11月16日發生聯結器軸心斷裂而暫停試營運，外界關注何時可以恢復通車。台中市交通局長葉昭甫今天表示，捷運綠線電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件後，廠商川崎重工分析研判，聯結器軸心組裝不當是造成事故主要原因。

葉昭甫指出，川崎重工提出優化軸心設計與組裝方式的改善方案，目前廠商提出的故障調查報告（含改善計畫），經北捷局多次研究與分析後審查通過，並於18日函送台中市政府辦理後續審查。

他指出，台中市政府捷運故障審查委員會已排定明日實質審查，委員會先前為審視北捷局改善作業，已陸續召開4次會議及2次場勘行程。

「唯有安全，才能通車。」葉昭甫強調，將秉持專業與公正客觀的方式詳加審查，確實做好安全把關，調查報告須經過委員會審查認可，市府才會重啟試營運並進行後續通車時程規劃。