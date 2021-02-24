除夕夜系統當機喊停 彰縣25日重啟線上領紅包活動
彰縣原本要在除夕夜舉辦線上領紅包活動，不過系統大當機，除夕夜活動暫停；縣府宣布，明天重啟線上領紅包活動，紅包數量從5萬包增加到10萬包，民眾可以線上猜燈謎領紅包。
彰化縣政府與一卡通公司原本在除夕夜舉辦線上領紅包活動，民眾需透過彰化縣政府的LINE官方帳號進行登錄，才能參與領紅包活動，但參與民眾人數太多，系統在除夕夜當機，縣府緊急宣布活動暫緩，擇日再辦。
縣府今天宣布明天重啟線上領紅包活動，紅包數從5萬包增加到10萬包，紅包金額除了原有的新台幣1元、2元、88元以及888元紅包，這次再加碼1688元獎項。
縣府指出，活動沒有限制參與人數，只要在活動期間完成登錄，同時有LINE Pay Money帳戶者，均可參與紅包活動；民眾只要在26日晚上8時活動截止前，透過彰縣府LINE官方帳號中的活動訊息，點選「點我登錄」連結猜燈謎，答對後即可登錄身分證號。
活動截止後，電腦會以隨機亂數方式抽紅包，每一身分證號限領一份，也會透過LINE錢包訊息，通知中獎民眾紅包金額及入帳消息。
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