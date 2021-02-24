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彰縣府線上紅包除夕夜當機捲土重來 加碼加倍到10萬包

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府舉辦將在2月25日重啟線上領紅包活動，加碼加倍到10萬包。圖／彰化縣政府提供
彰化縣府舉辦將在2月25日重啟線上領紅包活動，加碼加倍到10萬包。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府原定除夕夜在線上發放5萬個「牛轉新運」福袋紅包，但因瞬間點擊流量湧入過大，造成一卡通公司系統大當基，活動臨時喊卡，彰化縣政府將在2月25日重啟線上領紅包活動，加碼加倍到10萬包，但必須完成猜燈謎，才能登錄身分證，線上領紅包。

彰化縣政府與一卡通公司原在除夕夜舉辦「線上領紅包」活動，縣府宣傳活動短時間內暴增上萬名好友，活動當下有網友反應「我領兩次都是麻煩你在領一次紅包」、「我從40分開始要登入到現在還沒成功」、「請問有人搶縣府紅包搶成功嗎？線上超過4萬人，好難搶」，得知系統出問題讓人錯愕，縣府緊急宣布活動暫緩擇日再辦。

縣府指出，這次「樂元宵，抽紅包」活動形式略調整，改為線上登錄制，且讓更多民眾能沾喜氣接財氣，紅包數量加碼加倍，由原先的5萬包增加至10萬包，金額同先前活動，計有1元、2元、88元、888元，並再加碼1688元獎項。

活動從2月25日上午8時起到2月26日元宵節晚上8時，民眾可透過彰化縣政府LINE官方帳號中的活動訊息，點選「點我登錄」連結猜燈謎，答對後即可登錄身分證號，參加線上領紅包活動。

縣府指出，這次活動部限制參與人數，只要在活動期間完成登錄並有LINE Pay Money帳戶者，都可參與，建議民眾選擇吉時登入，避開網路壅塞。活動截止後將依登錄資料，於元宵節翌日2月27日，以電腦隨機亂數方式抽籤分配紅包，每身分證號限領一份，並陸續透過LINE錢包訊息，通知中獎民眾紅包金額及 LINE Pay Money入帳消息。

紅包 一卡通

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