台中市議會國民黨團幹部交接 盧秀燕盼府會和諧

台中市長盧秀燕今天參加台中市議會國民黨團幹部交接典禮時表示，黨團在民主政治中很重要，可以讓議事運作更順暢，期許未來府會更和諧，繼續鞭策及協助市政推動。

台中市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮，由市議員陳政顯擔任書記長、吳瓊華擔任執行長，盧秀燕帶領副市長黃國榮、令狐榮達、陳子敬及所有市府一級主管與會觀禮，台中市議長張清照及副議長顏莉敏、立委楊瓊櫻、國民黨中央黨部副秘書長顏寬恒都到場，現場熱鬧滾滾。

盧秀燕致詞時指出，由於國民黨在台中市是執政黨，她代表市民及市府團隊，感謝國民黨團全體成員，過去長期以來對市府的指導、鞭策及協助，加上陳政顯這次是連任書記長，對議事運作嫻熟，相信在黨團幹部帶領下，未來府會關係會更和諧，議事運作更順暢。

陳政顯表示，未來黨團會積極配合黨中央政策，希望能贏得台中市民對黨團的信賴感，今年的目標就是喚起民眾對國民黨的信心為主，明年是選舉年，就交給新的黨團幹部去運作。

對於現階段國民黨主席之爭，陳政顯認為，黨主席之爭已逐漸明朗化，應該在3月中旬大致底定，未來國民黨還是會以民生議題為主，這是現階段最重要的。