機車汰舊換新補助 南投最多再給1萬4千元全國最高

改善空氣品質，民眾汰舊換購新機車，除環保署補助最高新台幣3000元，南投縣更加碼1500元至1萬4000元，是目前全國最多，例如一般戶換購重型電動機車共補助1萬7000元。

南投縣政府環境保護局持續推動各類空污減量政策，其中去年推動淘汰老舊機車換購低污染車輛績效良好，淘汰老舊機車1萬9000多輛，近3年汰舊近5萬輛，大幅減少高污染機車廢氣排放，為進一步改善空氣品質，環保局機車汰舊換新今年再加碼補助。

南投縣環保局今天表示，為鼓勵民眾加速汰換老舊機車，公告110年「淘汰老舊機車並新購電動二輪車或7期燃油機車補助方案」，推出機車汰舊換新電動機車最高補助一般戶1萬7000元、低收入戶3萬3000元；若換購7期燃油機車，一般戶補助4500元、低收入戶1萬1000元，汰舊換購新車加碼補助是目前全國最多的縣市。

環保局空氣污染防制科表示，上述補助為行政院環境保護署及南投縣環保局加碼總額，以一般戶換購重型電動機車為例，補助最高達1萬7000元，其中1萬4000元為南投縣環保局加碼，環保署則是補助最高3000元，但環保局加碼條件為老舊燃油機車須今年完成報廢回收。

空污科說明，只要戶籍、車籍都在今年以前設籍南投縣，且車輛今年辦理回收及報廢，即可申請南投縣加碼補助，加碼補助預算編列約2000萬元，直到用完為止，但不排除視情況爭取追加預算；另外，部分車型還有經濟部工業局7000元到1萬元購車補助，民眾可再自行洽詢工業局如何申請及詳細條件。

根據環保局資料，南投縣民淘汰96年6月30日前出廠1到4期機車，一般戶購置7期燃油機車共補助4500元、電動（輔助）自行車共6000元、輕型及小型輕型電動機車共9000元、重型電動機車共補助1萬7000元；若不符合南投縣環保局加碼條件者，只能申請環保署1000元到3000元補助。