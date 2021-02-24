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台中議會國民黨團改組 迎接明年4年一次「大考 」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會國民黨團今天舉行幹部就任典禮。記者陳秋雲／攝影
台中市議會國民黨團今天舉行幹部就任典禮。記者陳秋雲／攝影

面對明年大選，台中市議會國民黨團第三屆第3任幹部今就任，書記長陳政顯、執行長吳瓊華連任，增設各專長領域副書記長張廖乃綸、冉齡軒（客家）、林碧秀及黃仁（原住民），另聘年輕議員黃健豪擔任副執行長。陳政顯說，明年就是市長、議員4年一次大考，黨團厚植實力，並意有所指希望市府各局處「多關心」黨團議員，協助市府。今年「犇向幸福」明年才能「虎虎生風」。

市議會是市長選舉主要戰場之一，今年主導明年市政建設與預算，藍綠黨團的角色吃重。陳政顯表示，今年是重要的一年，面對明年大選，包括市府的追加減預算、明年總預算都非常重要，黨團須協助市府，但各局處也要主動多關切、配合黨籍議員。

市長盧秀燕率團隊一起參加就任典禮，她表示，黨團在民主國家是很重要的角色，她感謝黨團過去以來的支持，未來府會要更順暢和諧。

國民黨最資深議員張瀞分表示，國民黨團要加油團結，支持市府建設，市府做不好的也要監督，該出聲的也要出聲，今年要更拚「明年成功就是我們的。」

國民黨中央黨部副秘書長顏寬恒表示，國民黨未來關注重點是民生問題包括環境、食安與空品等，地方與中央齊力，為人民發聲。

陳政顯提到，近期吵得沸沸揚揚的藻礁公投，和中油興建第三天然氣接收站有極大的關聯，海岸建設讓藻礁生存受到威脅，連帶影響整個生態環境，造成生物多樣性發展受阻，無疑是環境的一大傷害。

國民黨 中油

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