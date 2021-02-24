台中肉品市場轉型活化 年底前停止拍賣及拆除5條屠宰線

台中市肉品市場成立超過40年，周邊人口逐年增加，住宅林立，因肉品市場噪音吵雜、臭氣四溢，民怨不停。中市府推動肉品市場原址轉型活化，只保留批發及零售業務，撤除屠宰及拍賣，並規劃轉型為複合式商場，涵蓋餐飲、觀光等多功能，周邊更將規劃公園及社會住宅，展現全新風貌。

中市肉品市場有5條屠宰線，牛隻屠宰1條，雞隻屠宰1條，豬隻屠宰3條。其中租用宰牛線的個人及宰雞線的巨立食品股份有限公司，租賃契約去年年底到期，市府不再續約，今年開始已不再屠宰牛隻及雞隻，宰牛線已於1月底完成拆除；宰雞線預計3月底將完成廠房外部拆除，4月底完成內部設備拆遷。

宰豬線將於今年12月底到期，預計明年初完成拆除；毛豬拍賣業務則於今年3月起減量3分之一，並於今年底停止業務，完整撤除肉品市場家禽屠宰線及拍賣業務。

中市府已輔導媒合巨立食品股份有限公司將屠宰業務移轉至南投適當地點，並提供申請辦理新設屠宰場協助，將畜禽屠宰業務回歸民間經營。

農業局指出，中市肉品市場家禽屠宰線每日肉雞屠宰量約2萬4千隻，約佔全台屠宰量2.2%。依據行政院農委會動植物防疫檢疫局屠檢數量統計，今年1月台灣地區雞隻屠宰量為2900萬隻，較去年年同期的2700萬隻，屠宰量不減反增，顯示台中肉品市場雖停止家禽屠宰線業務，整體禽肉市場供應仍穩定。

另查中市府經發局零售市場行情資訊網價格比較，自今年1月1日起至2月18日止，白肉雞與有色肉雞零售市場平均價格分別為每台斤98元與124元，相較去年同期均價每台斤97.8元與126.9元差異不大。顯見台中肉品市場停止家禽屠宰線業務，對肉雞批發市場價格及零售市場價格無影響。