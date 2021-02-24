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台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」搬到車埕！本周五展出

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
2021台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」，本周五起至3月7日，將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／日管處提供
2021台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」，本周五起至3月7日，將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／日管處提供

不用懷疑！2021台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」，本周五2月26日起至3月7日，將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場，屆時民眾可以搭乘集集鐵路支線到終點車埕站，從水上觀賞不同景致的花燈，展演期間晚上6點至9點每30分鐘配合聲光秀，表現牛年擁抱幸福意象。

日月潭國家風景區表示，今年春節連假期間，日月潭周邊5天內擠進超過25萬遊客，而車埕站拜台鐵集集線之便，也迎來熱鬧的人潮，每年更有超過百萬人來到車埕，感受特有的鐵道風光，今年台灣燈會雖然因疫情影響停辦，但為了不負燈藝師費心構思所製作的作品以及國人的期待，交通部觀光局決定以「台灣燈會 全台祈福」為概念，讓燈藝作品在台灣各地展出。

本周五車埕站首先亮相的副燈「竹鵲松風迎春曦」，結合牛年及飛翔喜鵲意象，讓打卡熱點的車埕貯木池日夜都美，再度迎來新的景觀，日管處並宣布展演期間晚上6點至9點，每30分鐘進行聲光秀外，與副燈拍照、打卡上傳FB或IG，還可領取台灣燈會「活力牛」小提燈。

日管處表示，遊客打卡上傳後可至車埕鐵道觀光小學堂遊客中心櫃檯，出示手機畫面，經確認後即可領提燈，每日限量發送，每人限領一份，送完為止。

日月潭國家風景區表示展演期間，民眾與副燈拍照、打卡上傳FB或IG，還可領取活力牛小提燈。圖／日管處提供
日月潭國家風景區表示展演期間，民眾與副燈拍照、打卡上傳FB或IG，還可領取活力牛小提燈。圖／日管處提供
2021台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」，本周五起至3月7日，將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／日管處提供
2021台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」，本周五起至3月7日，將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／日管處提供
2021台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」，本周五起至3月7日，將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／日管處提供
2021台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」，本周五起至3月7日，將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／日管處提供

台灣燈會 日月潭 國家風景區

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