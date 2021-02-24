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影／穿山甲杉林溪逛大街 遊客近距離直擊驚喜好呆萌

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣杉林溪最近出現保育類穿山甲行蹤，不怕人還好奇觀看相機鏡頭。圖／讀者提供
南投縣杉林溪最近出現保育類穿山甲行蹤，不怕人還好奇觀看相機鏡頭。圖／讀者提供

台灣春寒料峭，但自然逐漸從冬天甦醒展現活力。最近南投縣杉林溪便有不少民眾直擊保育類穿山甲現身，不僅在路上逛大街，還挖土鑽洞好奇看鏡頭，呆萌模樣讓民眾直說太可愛。

台中林小姐說，最近到杉林溪欣賞牡丹花，丈夫聽到路上傳來「咔、咔」聲音，從停車場一路搖搖擺擺走出來，仔細一看竟是穿山甲。雖然現場人不少，但穿山甲不怕人，到處探頭探腦，看到大家拿相機、攝影機拍照，還好奇靠近鏡頭觀看。

一對情侶在草地上休息，轉身看到穿山甲慢吞吞的從旁邊晃過去，相當驚訝，直說「第一次看到穿山甲，就是近距離接觸，這小傢伙也太可愛了吧」。

杉林溪生態保育中心老師陳瑞麒說，穿山甲在台灣原本相當常見，穿山甲特色全身魚鱗般的角質甲片，晝伏夜出生性害羞，遇到危險就會蜷縮身體如同一顆球自保。因為獵捕和使用農藥等因素，讓穿山甲逐漸消失，成為保育類動物，還好，這幾年生態保育觀念逐漸提升，讓許多動物重獲生機。

這隻穿山甲在農曆年後，出現在杉林溪生態園區，不怕人還會在土坡、草地挖洞找螞蟻覓食，讓大家有機會近距離觀察穿山甲生態，相當難得。

除了穿山甲，杉林溪還有台灣高山地區特有的冬螢「神木螢」，入夜時可見黃綠色螢光在草叢中升起，園區內晚上「汪、汪」叫聲，這並不是狗叫聲，而是山羌出沒。他說，台灣山林逐漸恢復豐富生態，也請民眾在野外遇見野生動物，不要干擾或餵食，維護自然生態平衡。

南投縣杉林溪最近出現保育類穿山甲在草地上覓食，讓民眾相當驚喜。圖／讀者提供
南投縣杉林溪最近出現保育類穿山甲在草地上覓食，讓民眾相當驚喜。圖／讀者提供
南投縣杉林溪最近出現保育類穿山甲在草地上覓食，讓民眾相當驚喜。圖／讀者提供
南投縣杉林溪最近出現保育類穿山甲在草地上覓食，讓民眾相當驚喜。圖／讀者提供

生態保育 生態園區 情侶

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