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占用身障專用停車位 南投縣將報請執法機關處理

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局提醒呼籲一般民眾請勿借用身障專用停車位，否則將依道路交通管理處罰條例報請開罰。圖／本報系資料照片
南投衛生局提醒呼籲一般民眾請勿借用身障專用停車位，否則將依道路交通管理處罰條例報請開罰。圖／本報系資料照片

為維護身心障礙者外出停車權益，南投衛生局呼籲一般民眾請勿借用身障專用停車位，否則將報請警察機關依「道路交通管理處罰條例」，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰；另停車場經營業者如發現違規占用也應主動通報，若未保留身障停車位，依「停車場法」可處業者1800元以上3600元以下罰鍰。

南投縣衛生局指出，最近發現各醫院院所的身心障礙者停車位，由於有寬敞的上、下車空間，及多設置在停車場出入口便捷處所，常遭民眾占用。衛生局強調，身心障礙者專用停車位，非領有專用停車位識別證明者，不得違規占用；另公共停車場應保留百分之二停車位，若違反通報義務經限期改善屆期未改善者，將依停車場法開罰。

南投衛生局呼籲一般民眾請勿借用身障專用停車位，否則將依道路交通管理處罰條例報請開罰。圖／本報系資料照片
南投衛生局呼籲一般民眾請勿借用身障專用停車位，否則將依道路交通管理處罰條例報請開罰。圖／本報系資料照片
南投衛生局提醒呼籲一般民眾請勿借用身障專用停車位，否則將依道路交通管理處罰條例報請開罰。圖／本報系資料照片
南投衛生局提醒呼籲一般民眾請勿借用身障專用停車位，否則將依道路交通管理處罰條例報請開罰。圖／本報系資料照片

衛生局 停車場 身障

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