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鹿港元宵小提燈搶手 今年防疫近3000個直送幼兒園

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港小提燈座主題為小金牛，還繪有香爐、筊杯、銅錢、甕牆、蚵仔煎、肉包等鹿港意象。記者林敬家／攝影
鹿港小提燈座主題為小金牛，還繪有香爐、筊杯、銅錢、甕牆、蚵仔煎、肉包等鹿港意象。記者林敬家／攝影

彰化鹿港鎮每年發送元宵小提燈，今年為了防疫，改由鎮公所直接發送給鎮內各公私立幼兒園，數量近3千個，家長不用再排隊搶小提燈，頂番地區連續發放兩年的元宵節文青提袋，也將直接發送頂番、頭崙、溝墘、廖厝等四里每戶一個。

鹿港鎮公所因應牛年今年別訂製了「扭轉錢坤鴻運牛」小提燈，原先預定在元宵踩街活動前發送，今年直送到各公私立幼兒園，鹿港鎮長許志宏今天到鎮立幼兒園，將小提燈送給學童，家長們可以與孩子一起DIY，將圓形的小提燈摺出來，提前感受元宵節的氣氛。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮公所今年設計的小提燈座主題是討喜的小金牛，還繪上很多屬於鹿港的元素，例如香爐、筊杯、銅錢、甕牆、蚵仔煎、肉包等圖像，最特別的是「牛轉錢坤」，小提燈能夠自動旋轉，配上燈座上許多銅錢的圖騰，象徵把好運與錢財都轉進來。

在頂番地區備受矚目的元宵節文青提袋，連續兩年發送深獲好評，今年設計是藍底金字，有2021鹿港鬧元宵等字樣，由於鎮公所今年也取消在頂番地區的踩街慶祝活動，鎮公所準備的5000個文青提袋將直接發送給住戶，讓居民可以依循傳統，延續頂番鬧元宵特色。

鹿港鎮長許志宏今天將小提燈送到鎮立幼兒園。記者林敬家／攝影
鹿港鎮長許志宏今天將小提燈送到鎮立幼兒園。記者林敬家／攝影
鹿港今天的小提燈不用排隊領取，公所直送各幼兒園。記者林敬家／攝影
鹿港今天的小提燈不用排隊領取，公所直送各幼兒園。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所因應牛年今年別訂製了「扭轉錢坤鴻運牛」小提燈。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所因應牛年今年別訂製了「扭轉錢坤鴻運牛」小提燈。記者林敬家／攝影

鹿港 幼兒園 元宵節

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