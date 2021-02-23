彰市鐵路高架化國發會首審 須提高財務自償率

彰化市鐵路高架化政策啟動歷經近10年，縣民期盼卻遲未有進展，該案今天第一次進入國發會審查，彰化縣長王惠美帶領團隊及藍綠立委參加，會議中審查委員建議開發周邊土地來提高地方政府自償率與效益，為彰化未來發展作更長遠的準備。

彰化縣府推動彰化市鐵路高架化，多次與中央協商，縣府所提的彰化鐵路高架化可行性評估計畫去年送國發會，並請各部會表示意見，計畫案卻被退回並要求補件，王惠美表示，彰化市鐵路高架化彰化人等了20餘年，縣政府從2011年開始啟動迄今也有10餘年，兩年多前本來應該進入國發會審查，但是國發會臨時取消會議，直到今日終於向前跨了一大步。

王惠美說，會議中原則上大家都認為應該要有鐵路高架化，但是針對彰化縣府財務狀況有爭議，原本鐵路高架化只是兩軌，但是因為彰化為山海線交接，因此配合中央將兩軌變成四軌，彰化縣政府必須再增加負擔20餘億元，有關台鐵盈餘部分不拿進來本次工程財務槓桿內，會再跟相關單位再做進一步的協商，以最好的財務狀況，再次陳報國發會審議，希望很快會有好消息。

彰化縣府工務處長林漢斌說，中央基本上支持彰化市鐵路高架化規劃大方向，但審查委員認為彰化縣府規劃的自償率3.03%太低，可找周遭閒置待開發的公有地，利用土地開發提高效益，例如將鐵道專區、車站專區等一併納入規劃，提高財務自償率。

民進黨立委黃秀芳說，鐵路高架化是地方的重大建設，中央本來就沒有要卡地方的意思，今天國發會更明確與縣府溝通須修正部分，代表中央全力支持，建設不分黨派。