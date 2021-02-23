台中豐原轉運中心結構體工程完成 預計今年底完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
豐原轉運中心預計今年底完工，將成為山城地區重要交通樞紐。圖／台中市府交通局提供
豐原轉運中心預計今年底完工，將成為山城地區重要交通樞紐。圖／台中市府交通局提供

台中市政府積極改善豐原火車站周邊交通秩序，為完善豐原地區大眾運輸轉成機能，在豐原火車站東站「停六」基地規劃多目標使用的豐原轉運中心，目前工程主結構體已完成，今日舉行結構體完成祈福典禮，預計今年底完工，將成為山城地區重要交通樞紐。

交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心建築規劃為地下2層、地上5層，其中地下2層為機車停車空間，地上5層分別為轉運中心、商場及汽車停車空間，2019年10月開工以來進度穩定推進超前，實際進度為40.193%。

葉昭甫指出，豐原轉運中心目前已完成地下2層及地上5層結構體工程，預計今年底完工後，可提供汽車301席、機車849席停車空間，並大幅增加私人運具、客運及鐵路轉乘便利性，商場空間也可帶動周邊整體發展，未來將成為山城地區重要交通樞紐。

交通局表示，鐵路高架化後，豐原車站打通前後站聯絡通道，也帶來新的契機，上下車人潮部分分散至東站進出，帶動周邊商業活動，相對發展較慢的東站地區將是未來可期的新興發展區域，豐原轉運中心未來將扮演無縫接軌的轉乘角色，將各種公共運輸串聯起來，除吸引轉乘人潮及車潮外，更是帶動東站再發展的催化劑。

今日祈福典禮，包含交通局長葉昭甫、豐原區長洪峰明、市議員張瀞分等人均出席參加；市議員陳清龍、陳本添服務團隊也派代表到場，共同祈福工程順利。

豐原轉運中心預計今年底完工，將成為山城地區重要交通樞紐。圖／台中市府交通局提供
豐原轉運中心預計今年底完工，將成為山城地區重要交通樞紐。圖／台中市府交通局提供

火車站 公共運輸 鐵路高架化

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