快訊

國會進擊，總理退縮？加拿大認定「新疆種族滅絕」的騎牆風波

武陵農場賞櫻爆衝突！交管人員抓狂 拿漆彈槍射遊客車窗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投夢谷瀑布遭開挖毀景 公部門追兇要開罰

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉夢谷瀑布入口處被設置「賽德克族文化園區」牌樓，牌樓上卻有八卦圖案。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉夢谷瀑布入口處被設置「賽德克族文化園區」牌樓，牌樓上卻有八卦圖案。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布藏身山林間，是當地知名消暑勝地，近年遊客增加，衍生垃圾、塞車、違規戲水等亂象，近期則有民眾投訴，該瀑布入口處設「八卦牌樓」、溪床被開挖，天然美景不在；縣府表示，經查均違規占用興設，將依法開罰拆除。

夢谷瀑布位在南山溪上游山谷，藏身山林間，因水量豐沛，谷深高度落差達20米，水勢壯闊，溪水冰涼透徹，成不少人口中的消暑秘境，但去年因疫情引爆國旅潮，入夏吸引超量遊客衍生垃圾、塞車、違規戲水等亂象，地主一度封地禁入。

而近期有民眾發現，夢谷瀑布入口處設置「賽德克族文化園區」牌樓，牌樓上方竟出現跟原民文化沒關聯性的八卦圖案，感覺怪異；更誇張的是，靠近瀑布滿布天然石塊的溪床竟被開挖整平、砌石堆牆，過去美景已不復見，而向公部門反映。

仁愛鄉公所、縣府農業處及建設處獲報後均已派員會勘了解，經確認全是開挖溪床整地、牌樓興設全都違法，建設處表示，今年元月下旬獲公所查報該牌樓違建，限期在2月26日前補照改善，但目前未收到申請，期限內未補照將依規拆除。

農業處則表示，元月中旬即派員現勘了解，經確認現場未依水土保持計畫送審，擅自施設平台及砌石擋土牆，且使用未登錄地（國有地）約300平方公尺，違規事實明確，目前已發函要求可能的違規人在3月10日前陳述意見，再行裁罰。

而獲陳述意見確認違規人身分後，將可依「水保法」開罰6萬元，若違規人否認開挖整地行為或查無違規人，農業處將會把該案件移交檢調，以侵占國有地刑事案件辦理，待司法確定違規行為人，再依法裁處開罰。

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布景致優美，但近期有民眾發現溪床被開挖整平，天然美景不在。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉夢谷瀑布景致優美，但近期有民眾發現溪床被開挖整平，天然美景不在。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉夢谷景致優美，但近年遊客增加，衍生垃圾、塞車、違規下水等亂象。圖／本報資料照
南投縣仁愛鄉夢谷景致優美，但近年遊客增加，衍生垃圾、塞車、違規下水等亂象。圖／本報資料照

塞車 國有地 違建

延伸閱讀

配合中興新村防洪工程 南投祖師橋將封橋半年

南投杉林溪萬花爭艷！13萬株鬰金香、牡丹花、櫻花爭相怒放

彌平城鄉學習差距 南投同德高中倡雙語、玩科普

南投賞櫻熱點竟在路旁 台14線埔霧公路櫻綻成林

相關新聞

影／台中小牛提燈太搶手 開放列印做出來長這樣

台中市政府發行的戴口罩小牛提燈大受歡迎，市府請各區里發送，但有里長向議員李中反映，只拿到100個，不知如何送起？部分里長...

元宵節後到紫南宮呷丁酒 信眾領冷凍包自行加熱吃

紫南宮農曆正月16日的呷丁酒活動，考量往年從早到中午人潮盛況不斷，主委莊秋安指出，因應疫情的不確定性風險太高，已和食品廠...

今年大甲媽何時起駕？元宵節當天擲筊請示媽祖

一年一度宗教盛事大甲媽祖遶境，去年因新冠肺炎疫情緊張，大甲媽遶境延至去年6月舉辦，今年是否如期、何時遶境？鎮瀾宮本周五，...

敢向神明借發財金不還 宮廟只能當做功德

每逢春節期間，很多民眾都會到宮廟求借發財金，期待「錢母」加持能錢滾錢，供奉「福德老爺」的彰化縣花壇鄉文德宮，開辦求借發財...

南投夢谷瀑布遭開挖毀景 公部門追兇要開罰

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布藏身山林間，是當地知名消暑勝地，近年遊客增加，衍生垃圾、塞車、違規戲水等亂象，近期則有民眾投訴，該瀑...

柯文哲覺得中捷可以通車了 中市府：本周開會審查

台中捷運綠線暫停營運100天，台中市長盧秀燕今在市政會議強調，牛年市政第一要務「台中捷運務必安全通車。」台中捷運董事長林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。