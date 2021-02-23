南投夢谷瀑布遭開挖毀景 公部門追兇要開罰

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布藏身山林間，是當地知名消暑勝地，近年遊客增加，衍生垃圾、塞車、違規戲水等亂象，近期則有民眾投訴，該瀑布入口處設「八卦牌樓」、溪床被開挖，天然美景不在；縣府表示，經查均違規占用興設，將依法開罰拆除。

夢谷瀑布位在南山溪上游山谷，藏身山林間，因水量豐沛，谷深高度落差達20米，水勢壯闊，溪水冰涼透徹，成不少人口中的消暑秘境，但去年因疫情引爆國旅潮，入夏吸引超量遊客衍生垃圾、塞車、違規戲水等亂象，地主一度封地禁入。

而近期有民眾發現，夢谷瀑布入口處設置「賽德克族文化園區」牌樓，牌樓上方竟出現跟原民文化沒關聯性的八卦圖案，感覺怪異；更誇張的是，靠近瀑布滿布天然石塊的溪床竟被開挖整平、砌石堆牆，過去美景已不復見，而向公部門反映。

仁愛鄉公所、縣府農業處及建設處獲報後均已派員會勘了解，經確認全是開挖溪床整地、牌樓興設全都違法，建設處表示，今年元月下旬獲公所查報該牌樓違建，限期在2月26日前補照改善，但目前未收到申請，期限內未補照將依規拆除。

農業處則表示，元月中旬即派員現勘了解，經確認現場未依水土保持計畫送審，擅自施設平台及砌石擋土牆，且使用未登錄地（國有地）約300平方公尺，違規事實明確，目前已發函要求可能的違規人在3月10日前陳述意見，再行裁罰。