豐原轉運中心結構體完成 山城交通樞紐
台中市豐原轉運中心今天舉行結構體完成祈福典禮，台中市交通局長葉昭甫表示，工程主結構體已完成，預計年底完工，未來將成為山城地區重要交通樞紐。
葉昭甫表示，豐原轉運中心建築規劃為地下2層、地上5層，其中地下2層為機車停車空間，地上5層分別為轉運中心、商場及汽車停車空間，民國108年10月開工以來，進度穩定推進且超前，實際進度為40.193%。
葉昭甫指出，目前結構體工程已完成，預計年底完工後，可提供汽車301席、機車849席停車空間，並大幅增加私人運具、客運及鐵路轉乘便利性，商場空間也可帶動周邊整體發展，將成為山城地區重要交通樞紐。
交通局表示，鐵路高架化後，豐原車站打通前後站聯絡通道，也帶來新的契機，上下車人潮分散至東站進出，帶動周邊商業活動，相對發展較慢的東站地區將是未來可期的新興發展區域。
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