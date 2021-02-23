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柯文哲覺得中捷可以通車了 中市府：本周開會審查

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今在市政會議強調，牛年市政第一要務「台中捷運務必安全通車」圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今在市政會議強調，牛年市政第一要務「台中捷運務必安全通車」圖／台中市政府提供

台中捷運綠線暫停營運100天，台中市長盧秀燕今在市政會議強調，牛年市政第一要務「台中捷運務必安全通車。」台中捷運董事長林志盈指出，「安全措施已一步一步走到尾聲」，台中市捷運故障審查委員會本周將審查台北市捷運工程局已送來的報告，確保安全無虞才啟動復駛程序。

台北市長柯文哲日前表示「我認為覺得可以了」，但仍須把完整報告書送給台中市政府，請中市府決定何時恢復試營運。

中市府交通局長葉昭甫今指出，台北市政府上周將相關報告書送台中市政府，台中捷運故障審查委員會已召開4次會議，每次都針對軸心問題提出意見，本周連同北府報告書提交委員會審視，由台北市政府捷運工程局、川崎重工說明，委員一致認同捷運安全，市府才會啟動復駛程序的討論。

中捷公司董事長林志盈表示，上周收到台北市捷運故障審查委員會的報告，市府本周召開委員會審查評估安全，如委員會審查通過確認安全，中捷規劃恢復載客的時間再報給市府決定。

林志盈強調，通車沒有預定時程，確保安全才會進一步討論，台北市捷運故障審查委員會審查的結論，台中市府也會再請專家再確認，達成安全通車的期待。

台中捷運 北市 台中市

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