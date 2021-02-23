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未啟用先轟動 彰南國民運動中心當運動商機領頭羊

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰南國民運動中心即將開幕啟用，地方充滿期待。記者簡慧珍／攝影
彰南國民運動中心即將開幕啟用，地方充滿期待。記者簡慧珍／攝影

彰南國民運動中心啟用進入倒數計時，員林地區近20家民營健身館做好競爭準備；運動選手出身的市長游振雄今天表示，彰南國民運動中心提倡全民運動，民營健身中心有專業教練量身打造運動「菜單」，二者定位不同，他認為有助促進運動商機。

彰南國民運動中心預計27日下午開幕，基地面積廣達6470坪，量體是彰北國民運動中心的2.5倍，縣政府委外營運，開幕當天限量贈送紀念品之外，全館免費試營運到3月5日，館內商品最低79折。還沒啟用已轟動，包括不愛運動的民眾都關注興建3年多的彰南國民運動中心規模和設施。

員林市連同周邊鄉鎮大概20家民營健身館，每人每小時50元最低消費，經營方式有會員制也有賣月票，面對彰南國民運動中心全新亮麗開幕，民營健身館將先觀察，部分健身館認為到國民運動中心養成運動習慣的民眾若想進階，將成為健身館的潛力客戶。

「員林運動人口很多，8年前我有意經營健身館，可惜沒人手幫忙。」員林市長游振雄說，國人經濟水準提升，不少民眾有能力請專業教練個別指導，健身館專業可針對顧客需求量身打造運動菜單，讓民眾得到運動健身的最佳效果，他認為運動市場發展空間大，全民運動、專業健身運動的區塊不重疊，國民運動中心啟用應該不影響民間健身館的經營。

彰南運動中心斥資4億7000萬元興建地下一樓、地上四樓的綜合型運動館，內部有游泳池、綜合球場、羽球場、桌球室、韻律教室及體適能中心等六大核心設施，游泳池附設水療按摩、蒸氣室、烤箱與親子區，館外有户外公園意象的環繞景觀跑道。

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