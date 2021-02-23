影／南投市外環道成型 投139丙線二期工程今動土

南崗工業區是南投縣最重要的工業區，對外交通主要仰賴台3線，為強化其運輸能力，並減輕主要幹道壓力，縣府新闢投139丙線，盼完善建構南投市外環道，而第一期工程已於2019年底完工通車，第二期道路新建工程今天動土。

工務處指出，南投市是縣治所在地、政經中心，全縣工業經濟主力也在當地南崗工業區，但聯外交通多仰賴台3線，民眾通勤、產業運輸等車流致塞車嚴重，縣府為此規畫開闢投139丙線「工業路」，提前分流工業區車輛，降低台3線負擔。

投139丙線第一期工程於3年前規劃辦理，全長1.7公里從南崗工業區工業北路區段至嶺興路，於2019年底完工通車，成為南投市外環道，而為完善建構動線，並串連通往名間鄉、旺來產業園區，規畫第二期道路新建工程，並於今天動土。

南投縣長林明溱說，縣內觀光工廠逐年增加，像旺來園區未來將有微熱山丘、三點一刻、先麥食品等投資進駐，甚至提供觀光餐飲服務，松柏嶺天空之星已在規劃設計，投139丙線以後不僅肩負工業運輸，也將成為串連觀光的重要道路。

工務處則表示，第二期工程從嶺興路至樂利路，道路全寬22公尺，總長度1.48公里，因橫跨三星坑排水、同源圳，其間因此包含3座橋梁，總工程經費3億3519萬元，粗估工期所需540天，預計在明年7月完工。