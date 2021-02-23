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紫南宮吃丁酒改發料理包 沒戴口罩不能領

中央社 / 南投縣23日電

竹山紫南宮年度盛事農曆正月16日「吃丁酒」，廟方今天宣布27日當天無大鍋烹煮，以冷凍料理包供民眾拿回家享用，地點改在紫南宮水濂瀑布前停車場，未戴口罩者不能排隊領取。

衛生福利部桃園醫院群聚案爆發初期，竹山鎮紫南宮除宣布取消農曆春節正月初一招財錢母發送活動，也傳出「吃丁酒」活動可能改以「個人料理包」供應以配合防疫，雖然近日武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持穩，不過紫南宮最後仍決定，27日登場的「吃丁酒」活動，改以料理包供信眾帶回家加熱品嚐。

紫南宮管理委員會主任委員莊秋安今天說，因應疫情，改以冷凍丁酒雞肉料理包供信眾排隊領回家與家人、朋友共享，至少保鮮半天，當天現場無往年都有的大鍋烹煮，發送地點也改在水濂瀑布前停車場，27日上午9時正式展開，未戴口罩者不允許排隊領取。

往年丁酒雞肉由卜蜂食品供應，今年改為料理包，仍由卜蜂食品特別製作及設計包裝，充滿年節喜氣，為紫南宮吃丁酒節日限定贈品，卜蜂暫無考慮常態販售，莊秋安說，改為料理包導致成本增加，往年食材費新台幣200多萬元，今年估約300萬元，將準備7萬包，每包2人份，相信數量足供信眾領取，且味道比現煮更佳。

「吃丁酒」是地方盛事，也吸引外地信徒特地造訪，紫南宮所在地社寮早期有習俗，如果夫妻添丁，就要在農曆正月15日以閹雞祭拜、感謝紫南宮土地公，廟方隔天將供品煮成「麻油雞」供享用，就是「吃丁酒」，隨著越來越熱門，廟方近年都準備10萬人份供享用。

根據紫南宮提供資料，吃丁酒活動從清朝乾隆10年（公元1745年）至今已有276年歷史，是元宵節日重要活動，因此享有「北天燈、南蜂炮、中丁酒」美譽，今年活動在2月27日上午9時展開，發放場所雖為廣闊開放空間，但仍有要求民眾戴口罩、量體溫、手部噴酒精消毒、現場禁止飲食等防疫措施。

紫南宮 口罩 疫情

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