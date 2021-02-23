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中捷何時恢復通車 市府：本週召開審查會後決定

中央社 / 台中23日電

台中捷運綠線列車因聯結器軸心斷裂而暫停試營運，在完成軸心更換及測試後，台中捷運公司今天表示，本週將召開委員會審查，若審查通過，將規劃恢復通車時間由市府決定。

台中捷運綠線列車試營運期間，於去年11月16日發生聯結器軸心斷裂而暫停試營運，外界關注何時可以恢復通車，台中市交通局長葉昭甫上午出席市政會議接受媒體採訪時表示，負責台中捷運施工的台北市政府，已將相關報告書送到台中市政府，目前將針對報告書召開審查。

葉昭甫指出，台中市政府捷運故障審查委員會已召開4次會議，每次都有針對軸心問題提出意見，因此，這次將併同報告書一起提交給委員審視，也將請台北市政府捷運工程局、川崎重工一併說明，若委員對於捷運安全性有一致認同，市府才會啟動復駛程序的討論，目前每個階段都會逐步做好。

對於中捷改善審查狀況，台中捷運公司董事長林志盈表示，上週收到台北市捷運故障審查委員會的報告，市府本週將召開委員會審查，評估安全第一的前提下，相關準備工作是否已完善，若委員會審查通過，中捷公司就會將規劃恢復載客的時間報給市府決定。

林志盈強調，通車沒有預定時程，只有安全得到確保的情況下才會進一步討論，目前大家所關注的安全措施已一步一步走到尾聲，台北市捷運故障審查委員會審查後的結論，台中市政府也會再請專家進一步確認，達成市民的期待。

台中捷運 北市 台中市

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