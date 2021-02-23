元宵節後到紫南宮呷丁酒 信眾領冷凍包自行加熱吃

紫南宮農曆正月16日的呷丁酒活動，考量往年從早到中午人潮盛況不斷，主委莊秋安指出，因應疫情的不確定性風險太高，已和食品廠商研發丁酒調理包，27日（農曆正月16日）將讓信眾當天戴口罩前來領取後，自行帶回家加熱或微波食用，讓大家吃得安心又健康。

主委莊秋安表示，紫南宮平安丁酒活動現已列為南投縣民俗類文化資產，至今已有276年歷史，在疫情影響下，今年活動將本周六上午9時展開。舉辦地點改在紫南宮水濂瀑布前停車場，為一廣闊開放空間，準備的食材為卜蜂公司的丁酒雞肉料理包，一份料理約為兩人分量，紫南宮準備3.5包（約7萬人分）足可提供信眾領取。

紫南宮指出，因應疫情關係，丁酒雞肉料理包雖然讓成本增加三分之一，但希望信眾領取後回家與家人或朋友共享，無法現場食用之食物，吃早齋的信眾，當天也有善心信眾提供素食，但同為冷凍素食無法現場食用；主委莊秋安再次提醒，當天未佩戴口罩信眾廟方不發放號碼牌，也不允許進入丁酒排隊隊伍，紫南宮同時在固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒工作。

莊秋安並說，為防止人潮擁擠、且長時間近距離接觸不特定人士，故請信眾務必遵守活動期間之防疫規範，活動期間請全程佩戴口罩，禁止飲食，居家檢疫、隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括活動工作人員），皆不得參加活動。