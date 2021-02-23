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今年大甲媽何時起駕？元宵節當天擲筊請示媽祖
一年一度宗教盛事大甲媽祖遶境，去年因新冠肺炎疫情緊張，大甲媽遶境延至去年6月舉辦，今年是否如期、何時遶境？鎮瀾宮本周五，即元宵節當天將辦誦經祈福儀式後，向媽祖擲筊請示再決定。
大甲媽9天8夜徒步遶境進香活動，是每年農曆三月宗教盛事，每年吸引國內、外上百萬的媽祖信徒熱情參加，鎮瀾宮表示，去年全球都受到新冠肺炎疫情影響，因為各種不確定性，造成許多活動的停辦和延期，大甲媽的遶境活動也一直延至6月中旬才順利出發。
鎮瀾宮表示，今年鎮瀾宮依然按照傳統，在元宵節的下午3點，從神龕內恭請帶領遶境進香隊伍的正爐媽、副爐媽、湄洲媽三尊媽祖於殿頂安座後，因應防疫政策，取消原先由大甲鎮瀾宮及各香頭組成的百人誦經，改由10人組成的誦經團進行祈福儀式。
當晚6點，以簡單隆重的筊筶典禮，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事一同擲筊請示，由媽祖定下2021年歲次辛丑年的遶境進香的起駕日期及時間；相關遶境活動會延續去年執行的防疫規劃，除了要求所屬工作人員每天要消毒車輛、量測體溫，在人潮擁擠處配戴口罩，設立實名制登記處，為了保持社交距離宣導「不鑽轎底」；鎮瀾宮呼籲所有的媽祖信徒都能夠來共同遵守並配合政府政策，讓活動圓滿順利。
鎮瀾宮表示，元宵當天活動也依政府的防疫政策執行，下午3點開始，在鎮瀾宮的周邊設立3個入口檢驗站，所有參加的人必須填寫實名制登記、配戴口罩、測量體溫並進行酒精消毒，由工作人員貼上辨識貼紙才可進入；廟方提醒信眾，可以在家觀看粉絲團的直播，不用到現場也能獲得第一手的消息。
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