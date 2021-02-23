敢向神明借發財金不還 宮廟只能當做功德

每逢春節期間，很多民眾都會到宮廟求借發財金，期待「錢母」加持能錢滾錢，供奉「福德老爺」的彰化縣花壇鄉文德宮，開辦求借發財金7年來，每年都有5000多人來借，每單位600元，至今已借出3萬2329人次，借出1939萬餘元，今年春節期間就有1千多人求借，很多是還錢再借，廟方表示，疑因疫情因素，求借人數比去年多出1成。

文德宮供奉福德老爺，是全台知名的土地公廟，香火鼎盛，從2014年開辦信眾求借發財金，並設置服務中心，只要滿20歲信眾，備有身分證、健保卡或駕照可供證明證件，向文德宮正殿福德老爺求得一次聖杯，即可獲借600元錢母，如未獲聖筊可擇期再擲，直獲聖筊為止，借期一年，象徵「六六大順」，前來求借發財金的信眾，絡繹於途，如到期未還，文德宮即會寄發通知。

拜土地公主要是祈福、求財、保平安，廟方人員指出，求借發財金最多是在春節期間，而依民間習俗「不欠過年」，還錢則在春節以前，士農工商各行各業都有人來借，也不乏有人借來簽注彩券、賭博等，希望「錢母」帶來財運，發大財，也有業務員接案前，都會來求借發財金，隨時借隨時還，財神隨時在側，業務旺旺來。

文德宮服務中心前，有一尊福德老爺的神像，以及一個大金元寶和大金豬撲滿，象徵財氣滿滿，求借發財金的民眾，都會先向福德老爺參拜，然後撫摸金元寶，再進到服務中心求借。

文德宮服務中心許姓主任指出，開辦求借發財金7年來，累計已借出3萬2329人次，借出1939萬餘元，估計約1萬多人未還，占約3成，但因為很多信眾借了600元發財金，常以上千、上萬元還款，至今還得比借多，已還約2097萬餘元 ，在扣除人事支出，其實還有盈餘，補助老人福利及低收入戶。

許主任說，對於借款未還者，應該期限還沒有到，也有的可能是手頭不便或者忘掉了，但廟方仍相信會來還錢，如果真的形成「呆帳」，廟方就當做是在「做功德」。

許主任說，今年春節期間，求借發財金的民眾達1千多人，比去年多出1成，研判因為去年新冠肺炎疫情，很多人失業或沒賺到錢 ，今年才比較多人來求借，最多的是一個人借600還6000元。有一名從事鐵工廠生意的年輕人，還了700元，他說去年生意還算不錯，因此還錢再借，希望新的一年在福德老爺庇佑下，生意興隆。

供奉關聖帝君的彰化縣埔心鄉武聖宮，開辦借發財金已有 7年，信徒可持身分證來登記，到五路財神殿擲筊，如果得一聖筊就可以借600元發財金，可以拿去投資、做生意、放在銀行，錢滾錢來發財，只能借發財金必須「有借有還」才能再借第二次。總幹事陳清溪說，7年來已出借6、7000人次，借出約400多萬元發財金，回來還的卻不到一半，不過也有人借600元還了1萬、2萬元，但總體而言，借還只能打平。