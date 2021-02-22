民生服務業隨疫情穩定缺職增多 人力銀行：找幸福企業

春節過後，許多人領了年終獎金想換新工作，勞動部勞動力發展署中彰投分署為此25日起分別在台中、彰化、員林、南投辦理5場次系列徵才，總計邀請66家企業廠商參與，提供1706個以上的工作機會。人力銀行業者也針對就業市場分析，認為除了去年表現佳的企業持續需要人才，民生服務業也因疫情轉趨穩定，也正逐漸擴大人力需求。

據中彰投分署指出，這1706個工作機會都是根據該分署去年的求職資料去媒合，需求最多的前5名分別是製造勞力工、事務秘書、包裝及有機械操作人員、照顧服務員、商店銷售有關人員。

科長郭惠怡也舉例說，1700多個職缺中逾半數為製造業徵求技術人員，其中運動相關產業的宇榮高爾夫新增產線徵才94人、瑞士商弗克斯徵才200人、榮昌集團擴廠徵才81人，其他如大立光電及矽品精密等製造大廠也都提供逾百人職缺；服務業以王品集團提供100職缺最多，其中儲備幹部40人、料理師傅20及臨時人員40人。

1111人力銀行總經理何啟聖指出，目前職缺最多的行業都與去年表現有關，分別是營建不動產、金融保險、資訊科技業；它們在去年雖遇疫情，但在逆境中仍有優異表現，行業都仍有人才需求，因此職缺最多。

另則是，因為疫情稍緩，經濟情況轉為穩定，像是茶飲連鎖事業、火鍋連鎖店等民生服務業也都逐漸因生擴張而需要人才，成為另一類職缺多的行業。以日前才舉辦的連鎖加盟展現場擠滿了人，以及許多民生服務業都提出人才需求，可知這個行業正在復甦。

何啟聖說，1111人力銀行注意到了年後的這一波轉職熱潮，因此特別舉辦了「幸福企業」票選活動，民眾只要參加票選就有機會抽中1萬元獎金，而未來若經由1111人力銀行找到工作並服務滿3個月，1111人力銀行還會再給1萬元獎金，這麼做的目的就是為了提醒民眾，找工作時要記得選擇幸福企業。