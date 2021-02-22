彰化文德國小學生義賣募畢旅費用 開學日搭機飛澎湖圓夢

今天是開學日，但彰化芬園文德國小6年級學生不返校，而是前往澎湖畢業旅行，由於這次經費部分是由16名畢業生義賣籌措而來，今天能如願搭飛機出遊，格外有意義。

文德國小學生今天一早集合，搭飛機前往澎湖，展開3天2夜的畢業旅行，許多人是第一次搭飛機，格外開心，文德國小校長李政穎說，學校人數較少，但每年畢業生都會設定目標，靠著義賣籌經費規劃畢業旅行，以前配合教育部計畫，師生也曾出國到星馬、泰國等。