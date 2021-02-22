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彰化文德國小學生義賣募畢旅費用 開學日搭機飛澎湖圓夢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化文德國小16名學生自行義賣籌措經費，今天前往澎湖畢業旅行。圖／文德國小提供
彰化文德國小16名學生自行義賣籌措經費，今天前往澎湖畢業旅行。圖／文德國小提供

今天是開學日，但彰化芬園文德國小6年級學生不返校，而是前往澎湖畢業旅行，由於這次經費部分是由16名畢業生義賣籌措而來，今天能如願搭飛機出遊，格外有意義。

文德國小學生今天一早集合，搭飛機前往澎湖，展開3天2夜的畢業旅行，許多人是第一次搭飛機，格外開心，文德國小校長李政穎說，學校人數較少，但每年畢業生都會設定目標，靠著義賣籌經費規劃畢業旅行，以前配合教育部計畫，師生也曾出國到星馬、泰國等。

李政穎表示，學生為了籌措經費，五年級開始義賣自製的木工、雷雕作品，以及參與社區活動進行農特產銷售，今年畢業生籌措約4萬元經費，各自在負擔部分費用，加上近期是澎湖的旅遊淡季，選在這時候出遊也可以降低旅費，學生三天兩夜將在本島活動，圓一個畢業前的夢。

彰化文德國小16名學生花一年時間義賣籌措經費，今天圓夢前往澎湖畢業旅行。圖／文德國小提供
彰化文德國小16名學生花一年時間義賣籌措經費，今天圓夢前往澎湖畢業旅行。圖／文德國小提供
彰化文德國小16名學生今天前往澎湖畢業旅行。圖／文德國小提供
彰化文德國小16名學生今天前往澎湖畢業旅行。圖／文德國小提供

義賣 畢業旅行 澎湖

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