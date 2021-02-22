配合中興新村防洪工程 南投祖師橋將封橋半年

南投縣祖師橋是銜接南投市、中興新村兩地要道，但為配合中興新村中興路分洪相關工程，中興路五岔口至信義街口間的祖祠路將從3月8日起封閉至9月30日，其間祖師橋也跟著封橋半年，施工期間籲請民眾繞道通行，以確保用路安全。

工務處指出，縣府2017年起持續規畫改善中興新村水患治理問題，其中南投市內轆至小溪橋路段、祖祠路因地勢低窪，常遇雨成災，今年因此向營建署成功爭取工程費近2億元執行中興新村中興路分洪相關工程，盼解決該區段淹水問題。

而該分洪工程規劃興設排（疏）洪道、水閘門、蓄洪池等相關防洪管線或設施，工程中更使用箱涵尺寸達6米、3米，全線車道幾乎都會被占據，因此評估封閉中興路五岔口至信義街口間的祖祠路及祖師橋，確保工程施作和民眾通行安全。

工務處長陳錫梧說，考量南投燈會現正舉辦，3月1日才閉幕，為便利民眾通行及後續燈區撤除作業，祖師橋及前後祖祠路段預計從3月8日起實施封閉，預計9月30日前完工，再重新對外開放，20日已召開地方說明會取得周邊居民諒解。

但因祖師橋路段橫跨貓羅溪，是銜接南投市、中興新村兩地要道，南投市公所盼縣府封路前應規畫交通動線遷移、替代路線及道路指示牌等配套措施，避免造成交通黑暗期；縣府則允諾，會妥善研擬配套，並加強宣導，降低帶來交通衝擊。