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中捷暫停營運加減賺廣告 阿妹「聽海哭的聲音」打頭陣

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷綠線市府站，藝人阿妹廣告打頭陣。圖／中捷提供
中捷綠線市府站，藝人阿妹廣告打頭陣。圖／中捷提供

台中捷運綠線尚未確定何時恢復通車，為減少虧損，中捷委託廣告商招徠廣告，市府站是「阿妹」號召「拒絕魚翅」的公益廣告。中捷董事長林志盈表示，市政府站的站體立面位置最熱門，在市區台灣大道與文心路交叉口，廣告效益大。他說，捷運高架的結構體、水泥柱都可登廣告，增加中捷收入。

台中捷運公原估算通車首年營運狀況，運輸票箱收入預算約4.45億元，再加上廣告收入、授權金收入等附屬事業收入約5000萬元，總收入估算約5億元，扣除成本及費用後，首年初估虧損6.56億元。但因試營運6天發生列車聯結器軸心故障，通車還沒有時間表。

列車雖未恢復通行，但中捷綠線沿路都是市區人口集中區域，18個站體立面或結構圓柱都可刊登廣告，最近已有兩筆站體廣告入帳。位置最佳的市政府站是藝人阿妹「聽海哭的聲音」號召國人拒吃鯊魚魚翅，屬公益廣告，阿妹大幅照片張貼在捷運站體上，廣告頗吸引人，讓人忍不住多看一眼。第二面是花王公司的系列清潔用品廣告， 兩項租期都一個月。

林志盈表示，因捷運綠線是高架化，除車廂、車體及站體，未來會選擇在構造體及柱子刊登廣告，但須結合城市美學，計劃從北屯機廠到松竹站先試辦。

中捷暫停營運期間「加減賺」除了有4家企業彩繪列車廣告，另有「小綠綠福利社」周邊商品，如迴力車、抱枕、晴雨傘等，林志盈表示，中捷評估規劃在6個綁公車卡的捷運站設置小綠綠商店，讓民眾就近購買，不必跑到烏日站。

花王清潔系列用品租下中捷市府站的站體立面位置廣告一個月。圖／中捷提供
花王清潔系列用品租下中捷市府站的站體立面位置廣告一個月。圖／中捷提供

台中捷運 廣告 彩繪列車

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