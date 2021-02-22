聽新聞
test
0:00 / 0:00
中捷暫停營運加減賺廣告 阿妹「聽海哭的聲音」打頭陣
台中捷運綠線尚未確定何時恢復通車，為減少虧損，中捷委託廣告商招徠廣告，市府站是「阿妹」號召「拒絕魚翅」的公益廣告。中捷董事長林志盈表示，市政府站的站體立面位置最熱門，在市區台灣大道與文心路交叉口，廣告效益大。他說，捷運高架的結構體、水泥柱都可登廣告，增加中捷收入。
台中捷運公原估算通車首年營運狀況，運輸票箱收入預算約4.45億元，再加上廣告收入、授權金收入等附屬事業收入約5000萬元，總收入估算約5億元，扣除成本及費用後，首年初估虧損6.56億元。但因試營運6天發生列車聯結器軸心故障，通車還沒有時間表。
列車雖未恢復通行，但中捷綠線沿路都是市區人口集中區域，18個站體立面或結構圓柱都可刊登廣告，最近已有兩筆站體廣告入帳。位置最佳的市政府站是藝人阿妹「聽海哭的聲音」號召國人拒吃鯊魚魚翅，屬公益廣告，阿妹大幅照片張貼在捷運站體上，廣告頗吸引人，讓人忍不住多看一眼。第二面是花王公司的系列清潔用品廣告， 兩項租期都一個月。
林志盈表示，因捷運綠線是高架化，除車廂、車體及站體，未來會選擇在構造體及柱子刊登廣告，但須結合城市美學，計劃從北屯機廠到松竹站先試辦。
中捷暫停營運期間「加減賺」除了有4家企業彩繪列車廣告，另有「小綠綠福利社」周邊商品，如迴力車、抱枕、晴雨傘等，林志盈表示，中捷評估規劃在6個綁公車卡的捷運站設置小綠綠商店，讓民眾就近購買，不必跑到烏日站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言