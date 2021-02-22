基地台未經許可即運轉 中市府移送業務單位論處

民進黨台中市議員張耀中接獲民眾反映，南屯區一處民宅設置電信基地台，未取得許可即開始運轉，台中市政府今天表示，將依相關法令規定移送業務單位論處。

張耀中指出，設置電信基地台的這處民宅，屬第一類住宅區，台中市都市計畫細部計畫檢討後的土地使用分區使用管制要點內提到，第一類住宅區只有專供建築獨戶或雙併住宅使用，禁止作非住宅使用，但得為幼稚園、 托兒所等使用，未列出基地台等營運許可，顯見此處設置基地台明顯違法。

張耀中接獲民眾反映，這處基地台目前還未取得運轉許可，就已開始有運轉的低頻聲響傳出，不僅違規偷跑運轉，且這處基地台有違中市的土地分區使用管制要點，且涉違章建築查報等違規事項，要求市府主管機關應依相關要點辦法要求建物所有權人或電信業者自行拆除，若代為執行拆除工作也應收取拆除費用。

張耀中今天前往現場勘察時發現，建築物加設咖啡色格柵來包裝基地台，除涉違建部分，也有多處與使用執照圖說不符，盼台中市都發局一併妥處，以彰顯主管機關的公權力。

都發局表示，該處設置基地台建築物，屋前、屋後、屋頂疑涉違建部分，已函請查報在案，後續將依「違章建築處理辦法」規定續處，違規使用部分也依照建築法後送相關業務單位論處。