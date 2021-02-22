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鰲峰山公園停車場開工 盧秀燕：公廁採友善比例

中央社 / 台中22日電

台中市清水區鰲峰山公園是海線知名景點，每到假日遊客如織，市府今天舉行新闢停車場開工典禮，市長盧秀燕說，還新設陽光公廁，男女廁間採友善比例，滿足不同族群使用需求。

鰲峰山公園停車場開工典禮今天舉行，市府將投入工程經費約新台幣2628萬元，闢建停車空間及陽光公廁，盧秀燕及台中市議長張清照、副議長顏莉敏等人都出席。

盧秀燕表示，鰲峰山公園是全台灣民眾票選第一好玩的公園，每到假日遊客絡繹不絕，市府回應地方需求，在鰲峰山公園闢建專屬停車場，讓遊客好停車，除規劃大、小客車、機車、親子及殘障車位，同時進行公廁闢建，目標成為全國對女性最友善的廁所。

盧秀燕指出，全國公共建築技術規則規定，男女廁間比是1：3，台中市所有新建公廁男女廁間比已達到1：4，這次新闢的鰲峰山停車場公廁男女廁間比更達到1：5、坐蹲廁間比達到2：3，盼解決女性上廁所大排長龍的問題。

張清照表示，近幾年在他與前議長張清堂的努力爭取下，鰲峰山公園的建設金額達7億多元，包括步道、自行車道、體能遊憩設施等，打造成全國票選第一名的親子公園，遊客明顯增加，必須疏解停車問題，因而向市府爭取設置停車場，方便遊客停車。

台中市建設局長陳大田表示，鰲峰山公園內新闢停車空間，融入山脈、樹型及鳥形等自然景觀設計，並導入「台中美樂地計畫」設置陽光公廁，規劃親子、無障礙、穆斯林廁間，採用最友善的男女廁間、坐蹲廁間比例，預計今年12月完工。

停車場 盧秀燕 台中市

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