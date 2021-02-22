台中民宅屋頂涉違規裝基地台 市府：違建依法處理

台中市南屯區一處住宅屋頂疑未經NCC核准即裝設通訊基地台，最近發出運轉的低頻聲響，引起附近鄰居恐慌。市議員張耀中接獲民眾反映，今請市府都市發展局人員前往勘查，初步發現該公司有違反建物使用和違章情形，將依法報拆，另也將副本抄送NCC，建議勿核准其營運。

張耀中上午前往勘察，他說，該住宅位於第一類住宅區的位置上，依台中市土地使用分區使用管制要點規定，第一類住宅區只有專供建築獨戶或雙併住宅使用，禁止作非住宅使用，但得為幼稚園、 托兒所等使用，未列出基地台等營運許可，顯見此處設置基地台明顯違法且又違規偷運轉。

而且，現場也發現該建築物除涉違建部分外，也有多處與使用執照圖說不符，盼都發局一併妥處，以彰主管機關之公權力。張耀中說，基地台尚未拿到運轉許可，他會進一步要求市府依相關要點辦法要求建物所有權人或該業者自行拆除，若代為執行拆除工作也應向其收取拆除費用。

都發局人員說，基地台建築物的屋前、屋後、屋頂疑涉違建部分已查報在案，後續將依「違章建築處理辦法」規定續處，違規使用部分也依照建築法後送相關業務單位論處。