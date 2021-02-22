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彰化學生線上開學典禮 領口罩紅包、做防疫餅乾

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
開學日，彰化全縣進行護童專案。圖／彰化縣警局提供
開學日，彰化全縣進行護童專案。圖／彰化縣警局提供

今天是開學日，彰化各校做好防疫工作，聯興國小家長特地準備內有口罩與宣導文字的小紅包給學生，並出動機器人共同宣導校園防疫，彰德國中今天將防疫融入技藝班烘焙課，以含有豐沛單寧酸的葡萄、香蕉等水果乾食材，製作出健康的「防疫餅乾」，彰化高中今天開學典禮則是採用線上開學，校長、主任進到攝影棚直播。

寒假結束，為維護學童上、放學人身及交通安全，彰化縣警局也特別在開學首日要求各分局結合民力，並配合學校需求執行護童專案，在學童上、放學時段加強校園周邊巡邏及守望。

彰化縣長王惠美今一早就到校園視察防疫情形，包括入校門禁管理、防疫物資整備及班級環境清潔消毒。王惠美說，

延後四天開學，就是要把防疫準備工作做到最完善，前幾日已先透過各鄉鎮市公所清潔隊消毒所有學校的公共區域，也請導師提醒學童將口罩列入開學攜帶物品清單，在校園全面戴口罩。

教育處表示，學生入校門必須體溫，若額溫超過37.5度，會再以耳溫確認，若超過38度移至發燒隔離區，並通知家長帶回。進入校園前手部必須以酒精消毒，訪客部分則採實聯制登記，以便日後追蹤；防疫物資整備，盤點校內酒精、口罩、漂白水、額溫槍等數量，縣府目前已發放防疫口罩2到3月使用量給縣立高中、國中、國小班級的打菜、量體溫人員及教職員工等。漂白水則是以10毫升加1公升清水比例稀釋後擦拭桌椅，落實班級境清潔消毒。

彰化高中今天則首度採線上開學典禮，啟用校園智慧直播系統及網路多媒體無聲廣播，全校師生待在教室裡，透過電視螢幕觀看校長及主任說明開學注意事項。

校方指出，疫情期間避免重大集會，年前就規劃將會議室改造為攝影棚，借來燈具和收音設備等，師長變身為直播主，典禮大約進行1小時，有了這樣的嘗試，疫情過後也可搭配網路多媒體影音廣播設備，多元運用於行政會議、線上授課，還可利用校園智慧直播系統結合虛擬攝影棚， 架設校園電視台或直播社團展演。

警方在開學日到彰化信義國小護童。圖／彰化縣警局提供
警方在開學日到彰化信義國小護童。圖／彰化縣警局提供
開學日，彰化各校將口罩列入開學攜帶物品清單，在校園全面戴口罩。記者林敬家／攝影
開學日，彰化各校將口罩列入開學攜帶物品清單，在校園全面戴口罩。記者林敬家／攝影
彰化高中避免群聚，今天啟用校園智慧直播系統舉行開學典禮。圖／彰化高中提供
彰化高中避免群聚，今天啟用校園智慧直播系統舉行開學典禮。圖／彰化高中提供
彰化高中今天採線上開學典禮，師長變身直播主。圖／彰化高中提供
彰化高中今天採線上開學典禮，師長變身直播主。圖／彰化高中提供
開學日，彰化縣長王惠美今天到彰德國中（中）和學生一起做防疫餅乾。記者林敬家／攝影
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直播主 口罩 疫情

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