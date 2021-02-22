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南投杉林溪萬花爭艷 櫻花、鬰金香、牡丹花爭相怒放
今年最早揭開櫻花序幕的杉林溪森林遊樂區，最近宣布牡丹花季也將登場，不但花型碩大、丰姿高貴，13萬株荷蘭引進的20多種花色的鬱金香，讓生態園區內花海怒放，還有沿溪遍植的粉紅櫻、雪白霧社山櫻更將盛放到三月中，是春天賞花的首選。
杉林溪遊樂區表示，園內13萬株鬱金香，今年已有黃、粉、紅、紫等五彩鮮豔的鬱金香或含苞或怒放，滿園繽紛春色，不僅吸引眾多遊客，即使海拔高達1800多公尺，依舊吸引群蜂活躍飛舞採蜜，今年鬱金香除了維持彩色多樣的特色，更引進包括丹麥紅黃及黃瑪格麗塔，雙色及重瓣等罕見品種。
董事長劉瑞都指出指出，鬱金香花季從春節到3月，今年不僅有少見的「紫黑」鬱金香，還首次栽培成功非常高貴典雅的「黑王子」，每顆球根起碼8元以上，加上檢疫嚴格進口後，均需悉心栽培才能順利開花，形成的鬱金香花海相當不容易，所費不貲，接下來的的春暖時節，國人不妨來南投杉林溪賞花。
杉林溪遊樂區並說，鬱金香花季將維持到3月中旬，2月底開始就會進入杉林溪櫻花季，接下來3、4月還有全台獨有的杉林溪牡丹花季，不少遊客都說，杉林溪不只鬱金香開的非常漂亮，連全台少見的牡丹花也開始綻放，受疫情影響沒法出國旅遊，來到南投縣杉林溪感覺比出國還更驚豔與舒適。
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