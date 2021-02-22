影／延後點燈損商機 南投燈會收益估少逾2億元

2021南投燈會受疫情影響，從原定2月6日延至19日點燈，刻意避開新春連假，降低群聚機會，觀光人潮和收益大減；縣長林明溱說，少掉年假遊客潮，減少逾2億元，如今疫情趨緩，已要求相關處室加強宣傳，吸引遊客前往遊憩賞燈。

南投燈會去年為期21天活動吸引400萬人次，觀光產值上看10億元，但今年燈會原定預計在2月6日到3月1日登場，未料受衛福部桃園醫院染疫擴大，延至上周五（19日）才點燈，活動天數更大幅縮水，從24天變成僅剩11天。

林明溱今在縣務會議上指出，國內觀光因疫低迷，本希望燈會期間能藉由春節連假帶進遊客潮，卻碰上北部醫院群聚疫情，考量防疫不得已延後點燈，導致年假人潮明顯減少，周邊觀光商機更是銳減至少2、3億元，對縣內商家影響很大。

如今國內疫情又漸趨緩，林今要求相關局室加強宣傳，吸引遊客到南投走春賞燈，他強調，2021南投燈會應是縣級以上燈會中，今年第一個點燈的大型燈會，不僅花燈、光造景內容吸睛，尤其水舞秀及煙火秀都很精彩，應多多推廣讓大家知道。

觀光處長陳志賢則表示，南投燈會已正式點燈開放參觀，包括今天在內還有8天的賞燈期，遊客狀況也持續增溫中，預估元宵節和228連假會再創2波人潮高峰。另，本周五、六晚間8時20分各有一場煙火秀，可望能吸引更多人來觀賞。

而今年燈會有10個主題燈區，閃亮璀璨，更因應合歡山成為國內首座國際認證暗空公園，首度規劃充滿科幻氛圍的暗空星境燈區；還有全台首創的水陸雙水舞，水舞具水幕、投影、特效煙火與火焰等聲光效果，並有星光泡泡屋特別席位。