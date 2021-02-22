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弘光科大今開學防疫措施 獵鷹吉祥物玩偶戴口罩宣傳

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大今天開學日啟動防疫措施，獵鷹吉祥物戴口罩宣傳。圖／弘光科大提供
弘光科大今天開學日啟動防疫措施，獵鷹吉祥物戴口罩宣傳。圖／弘光科大提供

弘光科技大學開學前先進行校園環境消毒清潔，今天開學日啟動防疫措施，進入校園採實實名制登錄，必須測量體溫、戴口罩，學校吉祥物「弘光獵鷹」Q版布偶，今天一早站在校門口，帶著口罩宣傳防疫重要性，提醒全校師生一起配合防疫措施。

今天早上7點30分，弘光獵鷹吉祥物站在校門口，手上舉著寫上「戴口罩」、「勤洗手」等防疫標語手牌，迎接開學的師生們，一旁還播放著洗手歌的音樂，隨著音樂律動，充滿活力與朝氣，同時發放印有「內外夾弓大立腕」洗手訣竅的防疫面紙，要大家一起持續落實防疫。

弘光科大校長黃月桂表示，國際疫情持續嚴峻，教育部要求各級學校加強開學防疫整備，學校防疫小組開學前開會討論開學防疫措施，在學校入口設置體溫量測站，要求進入學校的師生皆需要量體溫，同時要出示學生證、職員證或完成手機e指通登錄，校外人士則要填寫訪客系統資料，進入校園及師生上課時都要配戴口罩，這些措施之前皆已執行過，駕輕就熟。

多數學生說，雖然進入校園要量體溫、又要出示學生證或手機e指通有點麻煩，但學校防疫嚴謹，都是為了全校師生健康著想，應該要配合。

口罩 教育部 疫情

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