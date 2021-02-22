影／清水鰲峰山公園新建停車場和景觀工程 今天動土

台中清水鰲峰山公園遊客多，台中市府將投入2628萬元新建停車場並規劃景觀工程，台中市長盧秀燕等人今天主持動土儀式，預計今年12月完工，盧秀燕說，鰲峰山公園也將新建公廁，男女廁所數量比例高達1比5，比全國標準高，讓女性上廁所方便，讓鰲峰山公園成為友善、方便且好玩的遊憩地點。

盧秀燕說，新建停車場方便讓遊客停車，同時也找到一塊地新建公廁，將成全國對女性最友善的公廁，因為全國公廁標準要求男女廁所1比3，台中市所有新建公廁已提高到1比4，鰲峰山公園是重要景點，公廁男女比例將是1比5，1座男廁就有5座女廁。

台中市議長張清照、副議長顏莉敏和清水與沙鹿地區里長今天參加動土儀式，議長張清照表示，他爭取在嘉陽高中對面新建停車場及周邊景觀工程，他與他的二哥、前議長張清堂努力建設家園，這些年爭取在鰲峰山公園的建設金額達7億多元，包括步道、自行車場、體能遊憩設施等，打造成全國票選第一名的親子公園，遊客明顯增加，必須疏解停車問題，所以他向市府爭取設置這個停車場，讓遊客更方便。

市府表示，增設停車場的地點在嘉陽高中對面、中航路二段側邊（沙鹿區西勢里、清水區鰲峰里），占地面積約8860平方公尺，工程300天，經費2628萬元，預計今年12月完工。