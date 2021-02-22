快訊

另一半查起來！ iPhone內建「行蹤歷程記錄」何時何地在哪騙不了人

緬甸「屠夫軍」上街？用戰爭罪屠村的士兵鎮壓民主示威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／清水鰲峰山公園新建停車場和景觀工程 今天動土

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中清水鰲峰山公園新建專屬停車場和景觀工程，今天動工，台中市長盧秀燕等人主持動土儀式。記者游振昇／攝影
台中清水鰲峰山公園新建專屬停車場和景觀工程，今天動工，台中市長盧秀燕等人主持動土儀式。記者游振昇／攝影

台中清水鰲峰山公園遊客多，台中市府將投入2628萬元新建停車場並規劃景觀工程，台中市長盧秀燕等人今天主持動土儀式，預計今年12月完工，盧秀燕說，鰲峰山公園也將新建公廁，男女廁所數量比例高達1比5，比全國標準高，讓女性上廁所方便，讓鰲峰山公園成為友善、方便且好玩的遊憩地點。

盧秀燕說，新建停車場方便讓遊客停車，同時也找到一塊地新建公廁，將成全國對女性最友善的公廁，因為全國公廁標準要求男女廁所1比3，台中市所有新建公廁已提高到1比4，鰲峰山公園是重要景點，公廁男女比例將是1比5，1座男廁就有5座女廁。

台中市議長張清照、副議長顏莉敏和清水與沙鹿地區里長今天參加動土儀式，議長張清照表示，他爭取在嘉陽高中對面新建停車場及周邊景觀工程，他與他的二哥、前議長張清堂努力建設家園，這些年爭取在鰲峰山公園的建設金額達7億多元，包括步道、自行車場、體能遊憩設施等，打造成全國票選第一名的親子公園，遊客明顯增加，必須疏解停車問題，所以他向市府爭取設置這個停車場，讓遊客更方便。

市府表示，增設停車場的地點在嘉陽高中對面、中航路二段側邊（沙鹿區西勢里、清水區鰲峰里），占地面積約8860平方公尺，工程300天，經費2628萬元，預計今年12月完工。

鰲峰山公園現有停車場10處，其中9處可停小客車122輛，另一處停遊覽車只有10輛，因此市府計畫在這個新設的停車場規劃可停6輛遊覽車、13輛小客車、1個身心障礙停車格、1個親子停車格、10個機車格；另在西側規劃約30坪的自然通風的陽光廁所，方便遊客使用，停車場周邊也將進行植栽及景觀營造，以符合市府建置公園設施的「美樂地計畫」。

台中清水鰲峰山公園新建專屬停車場和景觀工程，今天動工，此為完工示意圖。圖／台中市府提供
台中清水鰲峰山公園新建專屬停車場和景觀工程，今天動工，此為完工示意圖。圖／台中市府提供
台中清水鰲峰山公園新建專屬停車場和景觀工程，今天動工，台中市長盧秀燕等人主持動土儀式。記者游振昇／攝影
台中清水鰲峰山公園新建專屬停車場和景觀工程，今天動工，台中市長盧秀燕等人主持動土儀式。記者游振昇／攝影

停車場 台中市

延伸閱讀

台中採視訊開學 盧秀燕：落實建置安全校園

霹靂黃文章 接掌中菁會

影／霹靂董事長黃文章 接任中部上市櫃公司菁英聯誼會會長

疫後經濟發展關鍵 江啟臣認為是疫苗

相關新聞

影／南投燈會玩立槳兼淨河 竟清出80公斤垃圾

2021南投燈會19日點燈亮麗登場，縣府為推廣SUP立式划槳、海洋艇等水域運動，燈會期間開放特定時段在貓羅溪水舞區限額免...

台中民宅屋頂涉違規裝基地台 市府：違建依法處理

台中市南屯區一處住宅屋頂疑未經NCC核准即裝設通訊基地台，最近發出運轉的低頻聲響，引起附近鄰居恐慌。市議員張耀中接獲民眾...

南投杉林溪萬花爭艷 櫻花、鬰金香、牡丹花爭相怒放

今年最早揭開櫻花序幕的杉林溪森林遊樂區，最近宣布牡丹花季也將登場，不但花型碩大、丰姿高貴，13萬株荷蘭引進的20多種花色...

彰化學生線上開學典禮 領口罩紅包、做防疫餅乾

今天是開學日，彰化各校做好防疫工作，聯興國小家長特地準備內有口罩與宣導文字的小紅包給學生，並出動機器人共同宣導校園防疫，...

影／延後點燈損商機 南投燈會收益估少逾2億元

2021南投燈會受疫情影響，從原定2月6日延至19日點燈，刻意避開新春連假，降低群聚機會，觀光人潮和收益大減；縣長林明溱...

弘光科大今開學防疫措施 獵鷹吉祥物玩偶戴口罩宣傳

弘光科技大學開學前先進行校園環境消毒清潔，今天開學日啟動防疫措施，進入校園採實實名制登錄，必須測量體溫、戴口罩，學校吉祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。