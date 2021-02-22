開學日警方忙護童 埔心國中送紅包外加三千萬祝福

今天是開學日，也是彰化縣訂定的防疫宣導周，各國中小學改為廣播及線上直播的方式開學，警方和以前一樣忙碌護童，埔心國中和學生家長會、校友會贈送祈福袋，同時送上「三」千萬祝福，師生在互道新年恭喜聲中展開新的一學期。

每年的下學期開學，各校都有簡單的開學儀式，今年受疫情影響，學生在教室收看校內開播開學視訊，北斗、田中警分局派員護童之外，也到轄區派出所和分駐所主管拜訪學校，了解校方需要協助的維護校園安全措施。

農代時期認為元宵節之前都是過年，工商業社會的過年氣氛淡了，春節假期結束一周後開學，多所學校仍舉辦帶有新春喜氣的活動，埔心國中家長會、校友會製作祈福紅包袋，師長放置60首辛丑年勵志籤詩，小紅包附一元硬幣，象徵「一元復始，一鳴驚人，比賽得第一」，事前拿到埔心鄉信仰中心武聖宮加持，今天學生進校門，人人獲贈紅包袋。

校長黃森明和家長會、校友會送上「三」千萬的祝福，期勉學生「千」萬要自發自愛、「千」萬要做好防疫、「千」萬要幸福。教務處主任葉瓊惠再次提醒國三學生積極準備5月間的國中教育會考，學務處主任賴琇民宣導三反三好，做到「反毒、反黑幫、反霸凌」，力行「存好心，說好話，做好事」。