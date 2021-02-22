台中採視訊開學 盧秀燕：落實建置安全校園

高中以下學校第二學期延後4天開學，台中市長盧秀燕今天清晨到西區中正國小了解學校防疫措施，肯定學校落實防疫。中市今取消集會式開學典禮，改採視訊或廣播宣布開學。

新學期延後4天開學，台中市教育局及環保局跨局處全力動員，全市386所中小學校，均在開學前完成校園消毒。

教育部要求各校開學兩週內學生須量體溫才進入校園，台中市考量學生寒假期間南來北往機會多，更強烈建議各校要求學生戴口罩上學。

中正國小在大門設量體溫分流措拖，學生也可自行量好體溫上學，自備體溫卡者可快速通關，沒有量體溫者則排隊量後體溫正常才能上學。

中正國小舉辦視訊開學典禮，校長楊敏芸與各處室主任在視聽教室，視訊提醒開學注意事項。

盧秀燕肯定學校防疫措施，強調盼學校持續上緊防疫發條，不能掉以輕心，勤洗手、戴口罩，必要時消毒環境，建制安全校園。