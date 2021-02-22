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影／南投燈會玩立槳兼淨河 竟清出80公斤垃圾
2021南投燈會19日點燈亮麗登場，縣府為推廣SUP立式划槳、海洋艇等水域運動，燈會期間開放特定時段在貓羅溪水舞區限額免費體驗，教練與體驗民眾甚至機會教育，帶孩子體驗兼淨河，至今累計清出約80公斤垃圾，令活動更具意義。
南投縣政府指出，SUP立式划槳是時下最新興流行的水上活動，能鍛練核心肌群，大小朋友均可參與，甚至衍生出水上瑜珈及冥想等延伸性的水上運動，海洋艇則是要同心協力划船，能強健體魄，更能增進親子情感，近年透過燈會協力推廣。
而今年的「SUP立式划槳及海洋艇體驗活動」則於燈會期間2月19、21、27、28日及3月1日共5天，上午9時到下午4時的整點開放免費場次，每場次提供SUP立式划槳20位、海洋艇10位，民眾只要提前10分鐘至現場報名參加即可。
縣府教育處表示，SUP立式划槳體驗在貓羅溪水舞區水域已是第4度規劃舉辦，因此現場報名狀況相當不錯，昨天更因天氣適宜，場場爆滿，更特別的是，今年除推廣水域運動，教練和體驗民眾發現該溪流上游漂浮垃圾，竟自發性動手淨河。
教育處長陸正威說，體驗活動過程中，若發現有空瓶子、塑膠袋等垃圾，破壞河川之美，教練和體驗民眾就順手撿拾上船板，不少家長同時機會教育孩子不能亂丟垃圾，要做環保愛地球，為本來單純的水域運動推廣，賦予環境教育意義。
縣府則表示，今年SUP立式划槳及海洋艇體驗活動開辦2天以來，已累計清出約80公斤垃圾，突顯河川垃圾問題，因此呼籲民眾任何場域都不該亂丟垃圾，共同愛護環境，後續水域運動體驗也會持續宣導，盼民眾響應投入淨河行列。
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