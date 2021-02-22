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台中小牛提燈戴口罩大受歡迎 盧秀燕：開放下載列印
台中元宵小提燈，造型可愛的小粉牛供不應求，市長盧秀燕今天早上表示不再加碼製作，但開放小提燈模組檔案，並附上詳細的組裝教學影片，提供民眾自行下載列印，網址：https://reurl.cc/g8Z1mN，並有組裝影片說明。
盧秀燕表示，依據中央防疫指引，戶外不得聚集500人以上，因此今年不舉行中台灣元宵燈會。台中市的元宵小提燈是五都唯一有戴口罩的，沒想到因此大受歡迎，索取的人越來越多，但是因為預算的關係，不再加碼印製。
盧秀燕指出，內部研究後決定開放版權，民眾可以上網自行下載列印，就有一模一樣的小提燈。
市府依往年的慣例，製作元宵小提燈，今年也交給各區625個里辦公室協助發放，因發放地點多了，不少里長反映供不應求。
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