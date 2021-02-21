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萬和宫植斗祈福法會 志工合搓60斗甜湯圓分送信眾

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市國定三級古蹟萬和宮今天舉辦辛丑牛年植斗祈安法會，雖然廟方因應新冠肺炎疫情取消了往年的平安粥，僅供應平安福圓（湯圓）及贈送夀麵，仍然吸引許多信眾前往排隊領取。圖／萬和宮提供
台中市國定三級古蹟萬和宮今天舉辦辛丑牛年植斗祈安法會，雖然廟方因應新冠肺炎疫情取消了往年的平安粥，僅供應平安福圓（湯圓）及贈送夀麵，仍然吸引許多信眾前往排隊領取。圖／萬和宮提供

台中市國定三級古蹟萬和宮今天舉辦辛丑牛年植斗祈安法會，雖然廟方因應新冠肺炎疫情取消了往年的平安粥，僅供應平安福圓（湯圓）及贈送夀麵，仍然吸引許多信眾前往排隊領取。

董事長蕭清杰說，植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄、祈福延壽的儀式。他也在萬和宮鳴鐘36響，擂鼓72通聲中，率領董監事向媽祖祈福。接著，並由彰化朝天堂普銓法師開懺，偕同廟方人員到斗燈、太歲殿、光明燈、文昌燈殿逐一灑淨及點燈，以及誦經團持續誦經祈福聲中，完成儀式。

今天是星期天，萬和宮動員導覽及誦經團40餘志工上午開始一起搓湯圓，裝滿一籮筐又一籮筐。最後總計煮了60斗甜湯圓。上午九時，等候品嘗福圓的信眾，已在萬和宮前排隊領取，信眾吃了都稱讚「香Q、好吃」還能保平安。

蕭清杰說，供應湯圓，具有祈求媽祖保佑善信大德，希望在新的一年裡，信眾們都能受到媽祖保佑，大家都能平安、順利、圓滿的意義。廟方同時也在贈送信眾們每人一份平安夀麵，帶回與家人分享平安、吉祥、健康。

台中市國定三級古蹟萬和宮今天舉辦辛丑牛年植斗祈安法會，雖然廟方因應新冠肺炎疫情取消了往年的平安粥，僅供應平安福圓（湯圓）及贈送夀麵，仍然吸引許多信眾前往排隊領取。圖／萬和宮提供
台中市國定三級古蹟萬和宮今天舉辦辛丑牛年植斗祈安法會，雖然廟方因應新冠肺炎疫情取消了往年的平安粥，僅供應平安福圓（湯圓）及贈送夀麵，仍然吸引許多信眾前往排隊領取。圖／萬和宮提供
台中市國定三級古蹟萬和宮今天舉辦辛丑牛年植斗祈安法會。圖／萬和宮提供
台中市國定三級古蹟萬和宮今天舉辦辛丑牛年植斗祈安法會。圖／萬和宮提供

湯圓 媽祖

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