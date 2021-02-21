弘道走春關懷長輩 陪阿嬤做玉米娃娃話當年

弘道老人福利基金會田中志工站今天會同庭芳慈善關懷協、「玉米娃娃」工作室老師周沛晴在走春活動前往關懷6位較少外出的長輩，一起陪著獨老做「玉米娃娃」手作工藝，讓老人家露出笑容回味早年拚經濟的往事。

田中鎮的玉米娃娃是以玉米葉為材料的手作娃娃，在民國60年代是外銷美國的熱門商品，許多田中婦女都曾有在家經濟做玉米娃娃的經驗，弘道服務的長輩88歲的阿英阿嬤，年輕時也曾辛勤的趕工製作玉米娃娃，今天和大家再一起做玉米娃娃，她笑說，當年為了讓這些娃娃順利坐上船班到美國過外國新年，那時常趕工到凌晨，現在回想起那段日子還很懷念呢。

今天參與活動的庭芳慈善關懷協會是創會理事長蕭菁菁感念父親蕭庭芳先生而創立，蕭庭芳出生於田中鎮清寒家庭，就讀彰化高商時，因為獲得校長的幫助而得以順利完成學業，事業有成後，更於母校設立獎助學金扶助清寒學生，蕭菁菁也延續父親的公益之愛，連續6年支持弘道老人福利基金會於彰化的獨居弱勢長者關懷服務，今天也特別從台北市到田中鎮關懷獨居長輩。

弘道老人福利基金會彰化服務處組長林宥㚬說，許多行動不便或高齡長輩不喜歡外出，所以希望藉由訪視陪伴的走春活動，讓長輩們感受到他們並不孤單，成為新春溫暖的起點。