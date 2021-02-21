賞櫻秘境看過來 大葉大學、員林湖水里花開正美麗

又到賞櫻季節，彰化縣大葉大學圖書館後方的「櫻花步道」櫻花正盛開，校園內包括山櫻花、八重櫻、富士櫻等11種櫻花陸續盛開；而員林市百果山區的湖水里湖水路石階小路旁也有美麗櫻花，還有民眾到老古厝取景，都是賞櫻秘境。

大葉大學總務長汪漢英指出，學校從民國94年開始種植櫻花，採用帶狀的方式種植，因此從校門口開始，一直延伸到宿舍區，到處都可以欣賞到美麗的櫻花，圖書館後方的「櫻花步道」全長約350至400公尺，種植將近200株的山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻等。

汪漢英說，大葉大學是榮獲綠色大學評比全台私校第一的綠色校園，目前校內有11種櫻花，包括山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、河津櫻、粉紅富士櫻、墨染櫻、枝垂櫻、福爾摩沙櫻、觀山櫻、泰國櫻，總數約1000株，學校也準備了校園美景導覽圖，民眾可向守衛室索取，歡迎大家到大葉大學賞花。

大葉大學主秘侯雪娟說，大葉大學座落於參山國家風景區境內，創校初期就以「與自然環境共生共榮」為原則規畫校園，整個校園綠意盎然，除了櫻花，校園裡還有梅花、風鈴木、杜鵑花、小葉欖仁等豐富的自然生態。