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賞櫻秘境看過來 大葉大學、員林湖水里花開正美麗
又到賞櫻季節，彰化縣大葉大學圖書館後方的「櫻花步道」櫻花正盛開，校園內包括山櫻花、八重櫻、富士櫻等11種櫻花陸續盛開；而員林市百果山區的湖水里湖水路石階小路旁也有美麗櫻花，還有民眾到老古厝取景，都是賞櫻秘境。
大葉大學總務長汪漢英指出，學校從民國94年開始種植櫻花，採用帶狀的方式種植，因此從校門口開始，一直延伸到宿舍區，到處都可以欣賞到美麗的櫻花，圖書館後方的「櫻花步道」全長約350至400公尺，種植將近200株的山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻等。
汪漢英說，大葉大學是榮獲綠色大學評比全台私校第一的綠色校園，目前校內有11種櫻花，包括山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、河津櫻、粉紅富士櫻、墨染櫻、枝垂櫻、福爾摩沙櫻、觀山櫻、泰國櫻，總數約1000株，學校也準備了校園美景導覽圖，民眾可向守衛室索取，歡迎大家到大葉大學賞花。
大葉大學主秘侯雪娟說，大葉大學座落於參山國家風景區境內，創校初期就以「與自然環境共生共榮」為原則規畫校園，整個校園綠意盎然，除了櫻花，校園裡還有梅花、風鈴木、杜鵑花、小葉欖仁等豐富的自然生態。
而員林市百果山區的湖水里湖水路的石階小路最近也吸引不少民眾前往賞櫻拍照，前湖水里里長吳信夫在石階道旁種植了30株八重櫻最近已盛開，花期還有約二周，附近古厝旁也有櫻花，一起入鏡極具風情，成為打卡熱門秘境。
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