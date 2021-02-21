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東方水墨畫會會員聯展 今起在台中市屯區藝文中心展出

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
「涵融萬殊二~台中市東方水墨畫會會員聯展」今在台中市屯區藝文中心開幕，展期至3月21日。圖／台中市屯區藝文中心提供
「涵融萬殊二~台中市東方水墨畫會會員聯展」今在台中市屯區藝文中心開幕，展期至3月21日。圖／台中市屯區藝文中心提供

「涵融萬殊二~台中市東方水墨畫會會員聯展」今在台中市屯區藝文中心開幕，中心主任袁淑敏說，這項展出不僅傳承傳統水墨畫的山水佈局，亦結合潑墨、重彩、寫意及抽象等多種當代藝術表現技法，並將大地山川的美景結合情感，作品呈現對台灣鄉土的熱愛，落實美感經驗於生活之中，歡迎民眾前往觀賞。

包括立法委員何欣純、市議員賴義鍠，以及各界藝術愛好者都前往參加開幕典禮，現場高朋滿座。

袁淑敏說，台中市東方水墨畫會由「水墨行者」何木火10多年前策劃成立，宗旨是為提倡藝術氣息、培養藝術人才，成立以來推展藝術不遺餘力。近年會員在各縣市文化中心陸續舉辦個展，更在全國、臺陽、大墩、南瀛、中部等多項美展比賽中屢獲獎項。更有會員陳從珍、塗文超、易亭伃先後榮獲台中市美術家接力展水墨藝術薪火相傳獎，是個人的榮耀也是東方水墨畫會在藝壇培育人才的貢獻。

畫會理事長何木火說，今年畫會聯展的主題為「涵融萬殊」，也就是把「文心雕龍」一書的精神挹注到創作中，呈現蕭然物外的境界，並融合東方水墨的柔美墨韻與西方繪畫的抽象意境，創造令人心曠神怡、悠然自適的山林田野風光。

他說，水墨是東方藝術特色，台中市東方水墨畫會將傳統水墨賦予現代精神語彙，自由自在揮灑創作，並將生活中的情感與感動詮釋於水墨藝術中。本次展覽主題「涵融萬殊二」，意指涵養大自然包羅萬象的面貌，透過東方水墨展現多種情懷。創作題材有山川景物、隨興墨韻，和老樹系列的風骨精神、鄉村寫實的田野風情等，將水墨與景與情融合進一筆一劃之中。

展出內容豐富多元，總件數達112件，展期至3月21日，歡迎一同感受既娟秀又壯闊的水墨世界。

「涵融萬殊二~台中市東方水墨畫會會員聯展」今在台中市屯區藝文中心開幕，展期至3月21日。圖／台中市屯區藝文中心提供
「涵融萬殊二~台中市東方水墨畫會會員聯展」今在台中市屯區藝文中心開幕，展期至3月21日。圖／台中市屯區藝文中心提供

台中市 水墨畫

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