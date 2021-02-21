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珍愛藻礁連署到台中 前後任一中校長聯袂簽署護海洋

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台北市副市長蔡炳坤（前排右三）與一中校長林諺（前排左二）參加台中一中旁的珍愛藻礁公投連署，呼籲大家搶救海洋生態。圖／蔡炳坤提供
台北市副市長蔡炳坤（前排右三）與一中校長林諺（前排左二）參加台中一中旁的珍愛藻礁公投連署，呼籲大家搶救海洋生態。圖／蔡炳坤提供

連署告急！環團、桃園在地居民發起搶救藻礁公投，第二階段連署收件日不到只剩最後6天，連署人數離安全門檻還有一段距離。台北市副市長蔡炳坤今天下午與台中一中校長林隆諺、學生等一起連署，蔡炳坤呼籲台灣只有一個，大家一起關心環境，珍惜資源才是真正幸福。

「珍愛藻礁」連署公投如果順利達標，可促成8月正式公投，傳達民意。大潭藻礁位在桃園觀音，是全球少數僅存的現生淺海藻礁，豐富生態養育近百種生物，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚等，獲國際保育組織Mission Blue列為東亞第一個生態希望熱點，環團與在地居民、專家學者多年投注搶救藻礁行動，都未能擋下開發的腳步，這次發起公投，希望喚起更多社會大眾的關注。

蔡炳坤曾任台中一中校長，今天再回到一中旁的「不老夢想125號」與現任一中校長林隆諺一起参加「珍愛藻礁」連署，蔡炳坤說，以前我們常說地球只有一個，經過這次新冠肺炎疫情後，更要進一步說「台灣只有一個」唯有珍惜身邊所擁有的資源，才是真正的幸福。

蔡炳坤表示，台灣是海洋國家，海洋生態是我們最重要的資產，珍愛藻礁，就是愛台灣。這次很高興看見年輕世代不少學生站出來，連署護藻礁，一起關心環保議題。

台北市副市長蔡炳坤（前排左）與一中校長林諺（前排右）參加台中一中旁的珍愛藻礁公投連署，呼籲大家搶救海洋生態。圖／蔡炳坤提供
台北市副市長蔡炳坤（前排左）與一中校長林諺（前排右）參加台中一中旁的珍愛藻礁公投連署，呼籲大家搶救海洋生態。圖／蔡炳坤提供

公投 大潭藻礁

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