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低收戶又遇火災雪上加霜 慈濟送暖修房

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化田尾鄉李姓低收入戶的家在農曆過年前燒毀，讓一家四口雪上加霜，慈濟動員志工幫忙整修，在最短時間內整修完成，讓一家人可以有遮風避雨的家，今天一家人歡喜入厝，對慈濟志工的熱心協助讓他們溫暖在心。圖／慈濟基金會提供
彰化田尾鄉李姓低收入戶的家在農曆過年前燒毀，讓一家四口雪上加霜，慈濟動員志工幫忙整修，在最短時間內整修完成，讓一家人可以有遮風避雨的家，今天一家人歡喜入厝，對慈濟志工的熱心協助讓他們溫暖在心。圖／慈濟基金會提供

彰化田尾鄉李姓低收入戶的家在農曆過年前燒毀，讓一家四口雪上加霜，慈濟動員志工幫忙整修，在最短時間內整修完成，讓一家人可以有遮風避雨的家，今天一家人歡喜入厝，對慈濟志工的熱心協助讓他們溫暖在心。

李姓民眾40多年的老宅過年前發生火災燒毀，田尾鄉鄉長林守政提請慈濟協助，慈濟基金會評估後，即請當區志工約30人次協助清理打掃火災現場，由李姓夫妻收入微博，仰賴政府補助維生，無力負擔修繕費用，慈濟再發動專業志工幫忙修繕老宅。

原來老舊房子在志工協助下，門窗、浴室、牆壁粉刷、樑柱屋瓦、電路、管線、電熱水器等都煥然一新，屋頂還加隔熱，更考慮到孩子漸漸長大、原本一家四口擠在一張床，慈濟也幫忙設計孩子隔間，更送床送家具。

今天在慈濟志工一起幫忙搓湯圓，準備入厝，田尾鄉長林守政、縣議員劉淑芳、村長等人也來見證歡喜入厝儀式，李姓夫妻感動的說，原本想說慈濟幫忙蓋個有遮風避雨地方就好，沒想到把整個房子大翻新，讓他們好感動。

彰化田尾鄉李姓低收入戶的家在農曆過年前燒毀，讓一家四口雪上加霜，慈濟動員志工幫忙整修，在最短時間內整修完成，讓一家人可以有遮風避雨的家，今天一家人歡喜入厝，對慈濟志工的熱心協助讓他們溫暖在心。圖／慈濟基金會提供
彰化田尾鄉李姓低收入戶的家在農曆過年前燒毀，讓一家四口雪上加霜，慈濟動員志工幫忙整修，在最短時間內整修完成，讓一家人可以有遮風避雨的家，今天一家人歡喜入厝，對慈濟志工的熱心協助讓他們溫暖在心。圖／慈濟基金會提供

火災 慈濟 低收入戶

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