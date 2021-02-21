黃正斌發揚武術助創業 太平魚販走出市場變整復師

太極拳國家教練黃正斌熱愛傳統武術，除了開武館傳承武術，近年還把整復推拿手法發展成加盟事業，協助年輕人創業，今天並在台中市大里開了全台的第20家店。他勉勵年輕人創業應求務實，學習技術含量高的才不易被取代，而傳統武術發展出來的整復推拿手法在科技發達的今天不但未被取代，還是創業中的藍海。

今天在大里新仁路開館的趙俊豪原是太平公有市場裡的魚販，因從小嚮往武術，加上長年搬運魚貨，身上受了不少傷。雖曾四處求醫，但都沒有好，一年多前因為跟隨黃正斌學習武術和整復手法，不僅自己的傷好了，現也決定要改變職業生涯，走出市場，改為替人整復。

趙俊豪說，他在太平市場裡賣魚20多年，每月可收入10幾萬元，但經過習武和整復之後，決定把事業交給他人，盡一己之力協助他人走向健康。

黃正斌說，疫情下，觸動了許多人想要改變職業，另學一技之長，有的人為的是改變收入，也有的人是想改變人生。今天的大里館已是台中第4館，並是台北以外館數最多之處。其中有原本在逢甲夜市賣魯豆干的，也有原本是科技業的工程師，或媒體公關業者。

黃正斌是留美的環境工程碩士，並曾是金融業的高階管理層，因為自幼習武，並具有太極拳國家教練和裁判資格，對推展傳統武術有使命感，多年來即使武館賠錢，仍持續開館推展國術。但武館經營不易，都靠金融業所得苦撐，他因為發現許多人上門是為了求助治療跌打損傷，因此結束了金融業工作，以黃姓祖宗堂號正式開了間「江夏傳統整復推拿」推展傳統整復手法，並協助年輕人創業。