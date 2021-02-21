每滴水用4次 水公司：中部企業節水提升沒在怕

台中市政府經發局指出，主要供水的鯉魚潭水庫及德基水庫，目前蓄水量僅剩18%及16%。工業用戶從2月25日起節水由7%提升到11%。對此，台中的用水大戶多認為並不對生產構成影響，用水大戶中龍鋼鐵更表示，目前自主節水率已達11%目標，亦停止以自來水用於澆灌、沖洗外牆等非急需用水。

自來水公司第四區管理處長穆岳鈞說，據水公司和中部工業用水大戶接觸所了解，除了中龍，包括美光、友達等科技廠平日亦因水的回收再利用具成效，對於節水由7%提升到11%都表示沒有問體，台積電更是其中的模範生。而中龍鋼鐵還有信心的說，如果情況更為嚴峻，對進一步節水也仍有信心。因此，目前尚未有業者反映受不了的情況，且會積極配合節水以共度難關。

中科管理局副局長施文芳說，規定節水7%時園區科企業都有達到，且節水率達8、9%，未來要求到11%，應該也沒有問題。但是，水情實在嚴峻，希望不僅是工業用戶節水，而是必須全民一起節約用水。另則是，重要科技廠家對於用水都應謹慎以對，並備好買水等因應方案，以避免對民生用水造成衝擊。

中龍鋼鐵人員說，近年來公司亦持續透過製程改善，以最佳調度模式節約用水量，近3年用水回收率均達98.5%以上，每滴水可充分利用4次，目前整體用水量也由原建廠初期的每日10.5萬噸降低至每日5萬噸，僅約為原建廠估計值的47%，節水成果獲得工業局及水利署的肯定。